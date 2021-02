Anne-Marie Perez animera la Délégation France Hydrogène en Région Sud

Accueil > Ailleurs > Economie > Anne-Marie Perez animera la Délégation France Hydrogène en Région (...)

Anne-Marie Perez, Directrice Générale de Capenergies a été choisie par l’Association française de la filière hydrogène pour conduire la dynamique locale et accompagner le développement de la filière hydrogène au plus près du territoire.

Anne-Marie Perez, Directrice Générale de Capenergies nommée déléguée régionale de France Hydrogène © Capenergies

France Hydrogène annonçait, le 11 février, la création de 12 délégations régionales, pour accompagner le développement d’une filière en plein essor et accélérer le déploiement des projets au plus près des territoires en lien direct avec les acteurs de terrain. Anne-Marie Perez, Directrice Générale de Capenergies a été nommée pour lancer et accompagner le développement de la Délégation pour la région Sud. Elle s’appuiera sur une Task Force, incluant grand groupes et PME, pour définir et animer le plan d’actions retenu.

Soutenir le développement des PME impliquées dans l’hydrogène

Celui-ci, répondant aux enjeux du territoire et aux besoins des membres de France Hydrogène en région vise le développement de projets Hydrogène d’envergure. 4 objectifs ont été définis : faciliter la mise en œuvre des projets déjà lancés, structurer des écosystèmes territoriaux pour mutualiser les usages et ainsi réduire les couts de production, stockage transport et distribution ; sensibiliser et former les acteurs et enfin, soutenir le développement des PME impliquées dans l’hydrogène.

Membre de France Hydrogène de longue date, le pôle de compétitivité Capenergies, facilite déjà depuis 4 ans les coopérations entre les acteurs de la filière à travers l’animation du Club Hydrogène Sud de Capenergies. A ce titre, il a contribué à la définition du plan d’actions de la Région Sud en matière d’Hydrogène, voté en décembre 2020. Une trentaine des projets, de production, de R&D ou de formation, déjà lancés sur la Région Sud ont été accompagnés par le pôle.

Une délégation ancrée au niveau local

Fédérant industriels, collectivités, acteurs de terrain, institutionnels, la délégation régionale travaillera main dans la main avec le tissu local pour répondre aux enjeux spécifiques de leur territoire et aux besoins des membres de France Hydrogène en région. Anne-Marie Perez déclare : « Je suis heureuse de soutenir France Hydrogène dans cette étape majeure de structuration de la filière hydrogène française. Ma conviction est que pour accélérer le développement de cette nouvelle filière il est nécessaire de faire rapidement baisser les coûts en jouant sur les effets volumes. Cela passe par une action collective et transverse aux utilisateurs potentiels de l’hydrogène : l’industrie, le transport lourd et les usages des collectivités territoriales (bus, bennes à ordures etc …) au-delà des périmètres de chacune d’entre elles. Agir ensemble au bénéfice de chacun : un vrai pari. La Région Sud dispose de vrais atouts et de spécificités avec sa façade maritime, la zone industrialo-portuaire de Marseille-Fos et sa géographie escarpée en certains endroits qui rend l’hydrogène très pertinente pour les transports ».

Chaque délégation aura pour missions principales d’animer et de structurer la filière hydrogène au niveau local (acteurs économiques et industriels, institutionnels, collectivités), de soutenir et fédérer les initiatives, et enfin de créer des ponts entre les différents acteurs de terrain, pour ainsi accélérer le déploiement de projets hydrogène en France.

La rédaction

Les 12 délégations régionales et leurs délégués Auvergne-Rhône-Alpes

Élisabeth Logeais, Déléguée générale, Tenerrdis

Delegation.aura@france-hydrogene.org Bourgogne-Franche-Comté

Nathalie Loch, Cheffe de projet Hydrogène Energie, AER BFC

Delegation.bfc@france-hydrogene.org Bretagne

Alain Terpant, Directeur général, Bretagne Développement Innovation

Delegation.bretagne@france-hydrogene.org Centre-Val de Loire

Maria Lyubimova, Ingénieur Business Development, Powidian

Delegation.centrevaldeloire@france-... Ile-de-France

Gilles Haon, Directeur Projets Hydrogène, Engie

Delegation.iledefrance@france-hydro... Grand Est

Jacques Haenn, Chargé de mission Filière Hydrogène Grand Est, Pôle Véhicule du Futur

Delegation.grandest@france-hydrogene.org Hauts-de-France

Jean Gravellier, Directeur général, Pôlénergie

Delegation.hautsdefrance@france-hyd... Normandie

Valérie Rai-Punsola, Déléguée générale, Normandie Energies

Delegation.normandie@france-hydroge... Nouvelle-Aquitaine

Benoit Fournaud, Chef de projet, Hydrogène de France

Delegation.nouvelleaquitaine@france... Occitanie

Stéphane Arnoux, Directeur Commercial, Développement et Markéting, Qair Premier Element

Delegation.occitanie@france-hydroge... Pays de la Loire

Nicolas Bulot, Responsable de service chez MAN/Neopolia

Delegation.paysdelaloire@france-hyd... Sud

Anne-Marie Perez, Directrice générale de Capenergies

Delegation.sud@france-hydrogene.org

A propos de France Hydrogène

Réunissant plus de 250 membres, France Hydrogène fédère les acteurs de la filière

française de l’hydrogène structurés sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels développant des projets d’envergure, des PME-PMI et start-up innovantes soutenues par des laboratoires et centres de recherche d’excellence, des associations, pôles de compétitivités et des collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de solutions hydrogène. Son ambition est d’accélérer le développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone pour réussir la transition énergétique, réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de tous.