Accueil > Ailleurs > Economie > Anniversaire. Ricard, la société 9.0 born in Marseille

Ricard, qui ne connait ce nom ? Depuis 1932, Ricard a su s’affirmer comme l’un des apéritifs préférés des Français. En 2022, la marque célèbre ses 90 ans. Une année riche en actualités, qui met en avant Marseille et l’univers emblématique de Ricard, avec le lancement, entre autres, d’une toute nouvelle collection d’objets et d’une bouteille en édition limitée. Une société qui, depuis sa naissance, ne cesse d’innover. Alors s’il en est au 2.0 ce groupe est déjà au 9.0.



90 ans, un anniversaire qui offre l’occasion de rendre hommage aux origines de Paul Ricard, un entrepreneur visionnaire, l’homme qui a mis en place, avant tout le monde la RSE, s’inscrit dans la protection de l’environnement avec, dès 1966, la création de l’Institut océanographique qui porte son nom, aux Embiez, pour lutter contre l’une des premières pollutions industrielles en Méditerranée.

Un groupe qui est devenu un géant tout en cultivant ses racines et dont le produit éponyme devient le symbole d’un art de vivre à la française. Un produit premium tant il fédère toutes les catégories sociales, toutes les tranches d’âges (Produits qui contrairement à la convivialité sont à consommer avec modération).

Au milieu de la grande dépression

Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, raconte : « Il y a 90 ans, sur les hauteurs de Marseille, dans le quartier de Sainte-Marthe qui n’était encore qu’un grand verger ponctué de jardins aux senteurs de fleurs, d’herbes provençales et de garrigue, mon grand-père s’essayait avec son frère dans un atelier de fortune logé chez ses parents à l’art du "mélange", pastis en provençal ». Rien n’était simple : « Alors que nous étions au milieu de la grande dépression, persévérance, courage et audace furent le premier "assemblage" d’une aventure entrepreneuriale hors norme qui donna naissance à une marque devenue iconique depuis pour les Français : le pastis Ricard ».

Une marque patrimoniale

Alexandre Ricard parle d’« une Marque à la fois populaire avec ses grands rassemblements -du Tour de France au Circuit de formule 1 Paul Ricard- festive avec le Ricard Live Music, engagée avant l’heure avec la création en 1966 de l’Institut Océanographique pour la protection des océans, créative s’il en est avec la fondation Ricard pour la promotion de la jeune scène contemporaine. La Marque Ricard est devenue une marque patrimoniale qui a su ériger la convivialité en art de vivre, l’art d’être ensemble au-delà des différences qui peuvent parfois nous séparer ». Alexandre Ricard conclura son intervention : « C’est ce soleil de Méditerranée, ce concentré provençal entre lavande et anis étoilée, en passant de Marseille aux vastes étendues camarguaises du domaine de Méjanes cher à mon grand-père, que l’on retrouve dans chaque goutte de Ricard dont la formule n’a jamais changé depuis 1932 ».

Un pastis capable de restituer la pureté de l’anis

Il importe, pour comprendre le phénomène Ricard qu’alors qu’en Provence tout le monde fabrique son propre pastis clandestinement, Paul Ricard n’a que 23 ans lorsqu’il nourrit l’ambition de créer un pastis capable de restituer la pureté de l’anis au contact d’eau fraîche et de glaçons. Il se met donc à la recherche de la recette idéale dans un laboratoire à Marseille et c’est en 1932 que Ricard, le premier long drink à la française, voit le jour.

Le précurseur de la communication globale

À peine inventé, le pastis Ricard, ne tarde pas à convaincre tous les bistrots et cafés de Provence, puis de France. Ricard se boit partout et se voit aussi partout. Paul Ricard est un artiste, un créateur. Ancien élève des Beaux-Arts, il dessine lui-même le logo, l’étiquette de la bouteille et ses premières publicités, aux couleurs éclatantes et visibles, qu’il fait placer bien en vue dans les bistrots et les cafés. En 1938, les ventes de Ricard atteignent plus de 2,4 millions de litres. Porté par le succès de sa marque et l’engouement des Français, il décide d’investir dans sa toute première campagne publicitaire. Véritable visionnaire, il sera le précurseur de la communication globale en mêlant mécénat, relations avec les consommateurs et animations commerciales.

39-45 marque une pause forcée pour l’entreprise

La guerre de 39-45 marque une pause forcée pour l’entreprise. L’entrepreneur décide de reconvertir son personnel sur le domaine Paul Ricard de Méjanes en Camargue, afin de leur éviter le travail obligatoire en Allemagne. Ce repli stratégique pour protéger ses collaborateurs, donne lieu à de nouvelles activités comme la production de lait et de fruits. A la fin de la guerre, Paul Ricard se lance également dans la culture du riz au sein de son domaine, en attendant l’autorisation du pastis à 45°. La Camargue devient son nouveau combat, un combat au service d’un objectif : « L’important sera de nous nourrir tous ».

Un engagement humaniste qui ne s’arrête pas là, puisque c’est en 1966, que ce visionnaire et défenseur de l’environnement avant l’heure, fonde l’Observatoire de la Mer, devenu ensuite l’Institut océanographique Paul Ricard. Cet organisme a depuis toujours pour vocation de lutter contre les pollutions en Méditerranée. Avec une vision d’avance, l’Institut s’est donné pour objectif de « connaître, faire connaître et protéger la mer », grâce à la connaissance scientifique acquise par l’équipe de recherche, l’Institut mène des actions de sensibilisation du grand public et des professionnels. Ces recherches permettent de comprendre les mécanismes de la vie marine, de l’impact des pollutions et du changement climatique. Elles permettent de proposer des solutions fondées ou inspirées de la nature. Présidé aujourd’hui par Patricia Ricard, petite-fille du fondateur, l’Institut se situe sur l’île des Embiez, l’une des îles appartenant à Paul Ricard, dans le Var.

« Une convivialité créative, responsable, solidaire »

Philippe Coutin - président de Pernod Ricard France enchaîne : « C’est avec passion et fierté, que nos équipes poursuivent depuis 1932 la vision de Paul Ricard : une convivialité créative, responsable, solidaire et toujours plus engagée. Ces engagements, sont portés par l’ensemble de la société Pernod Ricard France et ne cessent de se renforcer chaque jour, à travers nos actions concrètes pour préserver la planète, cultiver la convivialité responsable et agir en entreprise citoyenne ».

Paul Ricard plaçait l’humain au-dessus de tout, il écrivait : « La valeur des entreprises, c’est la valeur des hommes ! ». Patron humaniste, il a, dès le départ, misé sur les ressources humaines de l’entreprise en offrant des possibilités d’épanouissement et de réussite incomparables. « Où partons-nous l’année prochaine ? ». La question, posée par des salariés revenus toujours plus enthousiastes de voyages organisés par la société en Espagne, en Suisse, en Italie ou au Benelux, devient rituelle. Au-delà de l’agrément qu’elles procurent à leurs participants, ces expéditions sont l’expression d’un esprit de cohésion cher à Paul Ricard : « Nous nous efforcerons toujours de mettre en action ce qui sera susceptible d’améliorer les conditions de vie de ceux qui font partie de l’entreprise ».

Michel CAIRE