Annulation de la Fête des Terrasses ce 1er juillet : maintien de l’événement à Cassis en faveur de l’association Maryse pour la vie

Compte-tenu des troubles à l’ordre public qui frappent de nombreuses villes dans notre Région, et par solidarité avec les cafetiers et restaurateurs touchés, nous sommes au regret d’annuler la 4e édition de la Fête des Terrasses, ce 1er juillet 2023.

(Photo Patricia Maillé-Caire)

C’est après une étude approfondie de la situation avec l’UMIH Sud, et son président Bernard Marty, que nous avons dû nous résoudre à prendre une telle décision. Mais, le contexte actuel et la nécessité d’assurer la sécurité de toutes et tous s’imposent à nous. Nous nous retrouverons cependant à Cassis, dès 10h30 demain, pour soutenir l’association Maryse pour la vie, « Don d’organes, dons de vie », « grande cause de notre rendez-vous estival 2023. Nous encourageons tous les citoyens qui veulent se joindre à notre initiative à nous retrouver. »