Antonin Ricard nommé à la tête de l’IAE Aix-Marseille

Maître de conférences, Antonin Ricard vient d’être élu à la tête de l’IAE Aix-Marseille ©DR

Antonin Ricard est maître de conférences à l’IAE Aix-Marseille depuis 2014. Ingénieur de formation (ESME Sudria, Paris), spécialisé dans les télécoms (Leeds University), il a exercé au sein de France Télécom et Westinghouse Service Nucléaire avant d’entreprendre une reconversion dans l’enseignement et la recherche.

Spécialisé en entrepreneuriat international, il a cofondé icube en 2017, un vaste projet visant à développer l’autonomie, l’engagement, et l’intelligence situationnelle de tous les étudiants de Master 1 de l’IAE.

Ses principales activités de recherche portent sur l’étude du développement des jeunes firmes à l’international et sur la légitimité des startups. Il a cofondé la première chaire de recherche sur la légitimité des startups et la première université d’été sur le sujet (Uele). Il est l’auteur ou le co-auteur d’une cinquantaine de publications, communications et conférences.

Des projets alignant recherche et enseignement

Antonin Ricard ambitionne de développer à l’IAE Aix-Marseille des projets alignant recherche et enseignement. Un premier projet porte sur le renforcement de l’axe « humanistic leadership » en structurant les activités de recherche autour d’une chaire, et en impulsant un nouveau projet pédagogique visant à exposer les étudiants à davantage de diversité. Un second projet porte sur la montée en puissance du projet icube en rapprochant les projets de la chaire des projets pédagogiques, notamment en développant un nouveau modèle pédagogique favorisant l’intelligence situationnelle des étudiants.