Apiculture, transhumance des abeilles et pastoralisme : le parc solaire de La Verdière joue la carte de la multifonctionnalité

Nathalie Chaudon, directrice de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franck Quenault, fondateur de l’association Apicluster, et Romain Verron, responsable développement Engie Green, ont présenté ce 18 mai la démarche « HappySolaire » qui vise à essaimer des ruches dans les parcs solaires de la région. Au-delà de l’apiculture, le parc solaire de La Verdière est aussi un des premiers sites à avoir mis en place un projet de pastoralisme ovin, véritable atout pour l’entretien du parc. Un parcours pédagogique présente également l’insertion de ce parc au cœur du territoire provençal, sur le plan historique, géographique, patrimonial et écologique.

Née d’une rencontre entre France Nature Environnement, l’association Apicluster et Engie Green, cette initiative vise à mettre à profit l’étendue des terrains des parcs solaires. Ces vastes espaces , calmes et sécurisés sont adaptés au développement des colonies d’abeilles. Le projet est piloté sur le terrain par Apicluster, association basée à Marseille qui installe des ruchers au sein des entreprises en favorisant les pratiques apicoles respectueuses de l’environnement. Ce projet a également un volet social, en formant de nouveaux apiculteurs en transition professionnelle en favorisant ainsi leur insertion. En développant l’apiculture dans le territoire, « HappySolaire » favorise le développement durable de la région car les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité.

Les 30 ruches installées sur le parc de La Verdière en 2019 ont d’abord essaimé sur le parc de Charleval. Le principe est celui de la transhumance : l’apiculteur peut déplacer ses ruches en fonction des saisons pour obtenir du miel spécifique à chaque floraison. L’été, les ruches peuvent ainsi être transportées sur le parc solaire d’Esparron-de-Verdon (Alpes de Hautes-Provence) pour bénéficier de la lavande du plateau de Valensole. Trois autres parcs solaires, dans le Var et dans les Alpes-de-Haute-Provence, accueilleront bientôt des ruches.

Le parc solaire de La Verdière est également un des premiers parcs à avoir accueilli des moutons sur son terrain. Ce projet de pastoralisme ovin est une opportunité pour le berger qui peut faire pâturer ses moutons dans cette zone clôturée où il n’est pas nécessaire de les garder en permanence. Le berger a été formé et habilité à entrer dans l’installation industrielle.

Du côté d’Engie Green, ce partenariat est intéressant pour l’entretien du parc. Les moutons sont en effet présents sur site au printemps et à l’automne, en transition avec les alpages, au moment où l’herbe pousse le plus rapidement. Les moutons peuvent également pâturer en périphérie du parc, zone où le débroussaillement est nécessaire pour la sécurité incendie.

Ce type de convention vertueuse est de plus en plus fréquent dans la région. Sur les 50 parcs solaires exploités par Engie Green en région Paca, 28 partenariats de pastoralisme ovin ont déjà été mis en place et 10 autres sont en projet.

Lors de sa mise en service en 2013, le parc solaire de La Verdière était l’une des toutes premières installations de ce type en France. Engie Green a répondu à de nombreuses demandes de visites de la part de publics très divers (politiques, industriels, scientifiques, scolaires). Un parcours pédagogique a alors été mis en place autour du parc solaire, afin de permettre à tous les publics de découvrir le parc.

Ces panneaux mettent en évidence l’insertion du parc solaire dans son écosystème, avec une mise en perspectives historique de l’activité du site. Il se caractérise notamment par les traces laissées par les anciennes charbonnières qui utilisaient les bois environnants pour la fabrication du charbon de bois. Sur le plan patrimonial, le projet a été conçu pour ne pas nuire au paysage et à la vue sur les châteaux de Provence, que l’on peut admirer depuis le belvédère au sud du parc. Enfin, les panneaux présentent la faune et la flore du site.

« Qu’il s’agisse d’apiculture ou de pastoralisme, notre objectif est de mettre ce terrain clôt au service du développement durable du territoire. Loin d’être un espace sacrifié, le parc solaire est valorisé de multiples manières pour contribuer à la réalisation d’initiatives locales vertueuses et complémentaires », résume Romain Verron, responsable développement d’Engie Green.

Émilie BALLARD

