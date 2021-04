Appel à candidature : Circular Port contre l’impact des déchets portuaires et maritimes

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Appel à candidature : Circular Port contre l’impact des déchets (...)

Protéger la planète, notamment les mers et les océans, doit être une préoccupation quotidienne. C’est dans cette optique que le concours Circular Port a été imaginé. Cet appel à projet a pour objectif de soutenir et récompenser des idées innovantes visant à valoriser ou réduire les déchets produits dans les ports et plus largement les déchets maritimes.

©Presse Agence

En diminuant l’impact environnemental des activités portuaires et humaines, les chances de préserver les espaces aquatiques sont bien plus importantes. Pour y parvenir, il est essentiel d’embarquer des TPME créatives. Une récente étude de Ifremer [1] montre que 700 tonnes de déchets sont rejetées par jour en Méditerranée. Le concours Circular Port veut mettre en avant des idées novatrices permettant de valoriser ou réduire les déchets produits dans les zones portuaires et sur le littoral. Ce dispositif est ouvert aux entreprises, aux structures professionnelles, aux associations domiciliées ou intervenant dans les territoires éligibles (Var, Alpes Maritimes, Corse).

4 000 euros pour les lauréats du concours

Depuis un moment maintenant, l’impact des activités portuaires et maritimes est une problématique environnementale centrale pour les usagers et pour les institutions locales. Emballage, plastiques issus d’objets à usage unique ou déchets provenant des opérations de construction et de démolition…

Circular Port est ouvert aux organismes qui portent des idées ou actions, à des stades de maturité variés, à fort potentiel. Dans ce cadre, le jury dissèque des dossiers techniques ou créatifs, conçus à petite ou à grande échelle. Au final, dix candidats seront sélectionnés, selon une grille de critères, et se verront attribuer un chèque de 4 000 euros chacun. De plus, ils pourront profiter d’une mise en avant médiatique, notamment lors d’une remise de prix organisée à Cagliari, en Sardaigne, en juillet 2021.

La CCI du Var impliquée dans la protection des mers

Pour participer, il faut déposer un dossier de candidature avant le 14 mai 2021. Concernant les démarches, toutes les indications sont disponibles sur le site internet de la CCI du Var . Gestionnaire de six ports de plaisance et du port de commerce de Toulon, la Chambre de Commerce est directement concernée par ce concours qui s’inscrit dans sa démarche « de politique d’économie circulaire déployée dans une perspective de croissance durable et responsable en lien avec les projets de développement des ports ».

D’autre part, Circular Port s’inscrit également dans le plan Impatti-No du Programme Interreg Marittimo, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (Feder). Ce dernier favorise les initiatives européennes pour la protection des eaux marines contre l’impact des déchets des ports et des navires.

Mathieu SELLER