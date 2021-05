Accueil > Ailleurs > Société > Appel à projets international ’AUF Covid-19.2’

Au printemps 2020, en riposte à la pandémie de Covid-19, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, a mis en place un vaste et ambitieux plan d’action à destination de ses établissements membres et de ses partenaires.



Dans le cadre de ce plan, l’Agence a lancé du 10 avril au 5 mai 2020, un premier appel à projets international pour soutenir, au sein de ses établissements membres, des initiatives d’étudiant·e·s, d’élèves-ingénieur·e·s et de jeunes chercheur·e·s liées à la pandémie. Face au succès de l’appel, l’AUF a doublé sa subvention initiale et a débloqué plus d’un million d’euros pour financer 92 projets issus de 87 établissements membres dans 44 pays.

La variété et la qualité des projets retenus ont démontré l’agilité et la créativité des étudiants et jeunes chercheurs pour répondre de façon innovante et rapide aux nombreux défis auxquels les sociétés sont confrontées.

Un an après, cette pandémie continue à sévir et semble s’installer dans la durée. Son caractère endémique impacte de façon durable non seulement les systèmes de santé mais également l’ensemble des rouages des écosystèmes et particulièrement les systèmes éducatifs. Cette crise sanitaire a également amplifié des phénomènes psycho-sociaux dont tous les effets ne sont pas encore mesurés. Quels mécanismes d’adaptation favorisent la résilience des individus et des collectivités ?

Lancement d’un nouvel appel à projets

L’AUF, attentive et sensible à l’évolution de cette situation, lance un nouvel appel international « AUF-Covid-19.2 » en élargissant la typologie des projets éligibles.

Ce nouvel appel pourra également financer des recherches actions, enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la crise sanitaire et qui proposent des solutions innovantes que ce soit dans les domaines de la santé, des sciences et technologies mais aussi des sciences humaines, économiques et sociales.

L’appel priorise :

Des équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice des pays du Sud

Des consortia proposant des projets à impact national, régional ou international. L’implication des Ministères concernés est encouragée et valorisée. L

L’appel est ouvert jusqu’au 15 juillet 2021.

Pour accéder à l’appel à projets ICI