Arles. Exposition Africa : Rencontre avec le photographe Alun Be

Le photographe sénégalais expose une partie de ses œuvres dans la Grande vitrine à Arles. Il affiche une grande douceur, des airs de Rastafari et une force de conviction à l’opposé de la culture « wok », ce mouvement idéologique qui dénonce notamment les problèmes liés à la justice sociale, à l’égalité raciale, à la colonisation. Pour Alun Be : « Le regard que l’on porte sur l’Afrique est lié à ce que l’Afrique projette vers l’extérieur. L’Afrique ne sera jamais respectée tant qu’elle ne se respecte pas elle-même. Elle doit pouvoir admirer sa grandeur avant de pouvoir la faire jaillir… ».

Le photographe Alun Be ©Joël Barcy

Des femmes à la fois puissantes et résilientes

Madame Ndaw photo de l’artiste Alun Be

A travers sa série Empowering women, Alun Be veut revenir à « la période d’avant la colonisation, une société africaine encore matriarcale où la femme occupait une place centrale dans les choix et les positions politiques. La justesse de leurs décisions reposait sur leur sensibilité. L’émotion était plus forte que la force. » L’artiste veut que l’Afrique s’affirme, soit consciente de son énergie, de sa capacité à vaincre des montagnes comme l’ont fait ces femmes qui sont cheffes d’entreprises, dirigeantes d’associations internationales. Des femmes reconnues.

« Je voulais qu’une force se dégage des portraits »

Madame Kane photo de l’artiste Alun Be

Madame Biteye photo de l’artiste Alun Be

L’artiste qui expose dans de nombreuses villes de France se veut l’ambassadeur de cette Afrique et de ce pays, le Sénégal, qu’il a découvert en partie grâce à ces femmes qu’il a rencontrées aux quatre coins du pays. « Ces femmes sont dans l’ensemble bienveillantes, résilientes mais j’ai voulu que les traits de leur visage dégagent une force, une puissance à l’image de ce que l’Afrique devrait être. Que ses enfants, comme moi, affichent sa richesse culturelle et économique. Un dernier message ? Regarde devant toi. De temps en temps retourne toi pour te rappeler mais garde le regard sur demain. »

Joël BARCY

Exposition à découvrir jusqu’au 30 juin du mercredi au dimanche de 10h30 à 19 heures à la galerie "La Grande vitrine" - 12, rue Jouvène- 13200 Arles- Plus d’info lagrandevitrine.art