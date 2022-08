Accueil > Culture > Expositions > Art contemporain. A Marseille le Frac ouvre grand ses portes

Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain fêteront leurs 40 ans en 2023. Un âge respectable. Pourtant ces structures sont encore peu connues du grand public. Le Frac de Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’un des plus vastes de France. Il est installé depuis une dizaine d’années dans de superbes locaux à la Joliette, au cœur de Marseille, mais souffre comme les autres d’un manque de notoriété. Sa présidente Caroline Pozmentier-Sportich a donc choisi de l’ouvrir plus largement pour que le public s’approprie le lieu.

le Frac poursuit ses initiatives de sensibilisation à l’art contemporain "hors et dans" ses murs (Photo Joël Barcy)

Créer du lien social

La diffusion de l’art contemporain est la priorité de la présidente. « Le Frac doit être un lieu de dialogue, d’échange, de débat, il doit participer à la construction des idées notamment des jeunes. Il faut donc que ce soit un lieu ouvert et que l’on aille vers la gratuité » insiste la présidente. « Nous avons une collection de 1400 œuvres accumulées au cours de ces années. Quelques 600 artistes ont nourri le Frac. Nous avons par exemple une œuvre de Soulage. L’idée est donc de pouvoir montrer cette collection plus souvent ».

Caroline Pozmentier-Sportich

« Cela change de ce que l’on fait d’habitude »

Pour tous les jeunes de l’association de la cité Bellevue, dite « Félix-Pyat », cette visite « change de ce qu’on voit d’habitude à la télé, en vrai c’est mieux ». Les jeunes sont prêts à revenir, voire à découvrir d’autres musée notamment le MuCem. Un musée à la fois si proche et si lointain pour ceux qui sont éloignés de la culture.

Réactions des jeunes

« Ils en parleront au quartier »

Kamel Zeroual est bénévole de l’association « Les jeunes du 1 quatre 3" (LJ 143) - Félix Pyat », pour lui c’est clair cette visite au Frac est une ouverture. « On vit dans le quartier le plus pauvre de France. Il faut que les jeunes voient autre chose que le ballon. Je suis sûr qu’ils vont en parler dans le quartier avec d’autres jeunes et la prochaine fois on sera beaucoup plus nombreux ».

Kamel Zeroual

Actuellement les visites gratuites sont organisées tous les dimanches à 15 heures et une visite des réserves est programmée le samedi 20 août de 14h30 à 16 heures.

Reportage Joël BARCY