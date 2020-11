Art lyrique - le ténor Tibère Raffalli n’est plus

Accueil > >

Décès du ténor Tibère Raffalli (Photo D.R.)

Ils sont nombreux à pleurer aujourd’hui leur maître aux côtés de sa famille et de ses amis… Tous artistes, femmes et hommes, qui ont étudié le chant lyrique sous sa direction ; Tibère Raffalli enseignait principalement au conservatoire national à rayonnement régional de Marseille « Pierre Barbizet » ainsi qu’au conservatoire d’Aix-en-Provence. Et l’unanimité se fait autour de lui, tant au niveau de la qualité de son enseignement que de son approche très humaine de la pédagogie. Né en 1951, Tibère Raffalli avait connu une première vie très active sur les scènes d’opéra un peu partout dans le monde. Il avait étudié à Marseille puis au Conservatoire national de Paris dont il était lauréat en 1977. Dans le même temps il avait intégré la troupe de l’Opéra de Paris alors dirigé par Rolf Liebermann. Parti à la Juillard School à New-York pour se perfectionner, il eut, entre autres, l’occasion de travailler en master-class avec Luciano Pavarotti. Il débutait alors sa carrière internationale… On peut lire dans la biographie qui lui est consacrée sur la page facebook créée pour lui rendre hommage : « Sa voix claire, naturelle, très à l’aise dans l’aigu et d’une remarquable vaillance, associée à une diction parfaite lui ont permis de se distinguer dans les plus grands rôles du répertoire aux quatre coins de la planète. En 1995, il décide de faire ses adieux à la scène, et de se consacrer à son autre passion : l’enseignement. » Outre les souvenirs, Tibère Raffalli laisse derrière lui une discographie éclectique qui témoigne de son talent.

Michel EGÉA