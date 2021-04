Association des CCI Métropolitaines. L’état de l’économie des métropoles face à la crise de la Covid-19

Accueil > Ailleurs > Economie > Association des CCI Métropolitaines. L’état de l’économie des (...)

L’impact de la crise est différent selon les territoires, les activités et les entreprises © Hagay Sobol

Estimée à 12% en moyenne par les CCI métropolitaines pour leurs territoires, la chute d’activité en 2020 constitue un record. Dans le même temps, l’impact sur l’emploi est resté limité (-1% entre septembre 2019 et 2020) et les défaillances d’entreprises ont connu un niveau historiquement bas (-39% par rapport à 2019), dû aux 46 milliards de prêts, d’aides ou de reports fiscaux issus des aides nationales et le recours au chômage partiel, qui ont joué leur rôle d’amortisseur économique et social.

Pour les entreprises des territoires des CCI métropolitaines la fin d’année a été difficile : 60% des chefs d’entreprises interrogés indiquent une baisse de leur activité. Le rebond de l’été a été stoppé net par le second confinement et la mise en place du couvre-feu.

un fort impact sur les Cafés, Hôtels, Restaurants

Cette crise présente une constante : un fort impact sur les Cafés, Hôtels, Restaurants et les activités « non essentielles » touchées par les mesures de restrictions (événementiel, culture, salles de sports, commerces...). Parallèlement, elle a pour spécificité d’avoir un impact différencié selon les activités, les territoires et les entreprises.

Il est également à noter que, non seulement la crise de la Covid-19 n’a pas entraîné de recul des créations d’entreprises en 2020 mais elle a même permis de dépasser le record de 2019 : 848 000 entreprises créées au niveau national dont 289 000 pour les territoires des CCI métropolitaines (+4% par rapport à 2019). Cette hausse est portée essentiellement par les entreprises individuelles et les micro-entreprises. Un statut souvent réclamé par les plateformes de livraison ou de transport.

les défaillances connaissent un recul historique

De leur côté, les défaillances connaissent un recul historique, près de 40% pour l’ensemble des départements des CCI métropolitaines, identique au niveau national. Ce recul résulte des aides importantes déployées par l’Etat et également des modifications apportées aux procédures réglementaires. À l’arrêt de ces mesures, une progression des défaillances est donc à craindre : 20 000 entreprises, au niveau national, qui auraient dû « normalement » défaillir en 2020 contre 7 000 pour les territoires des CCI métropolitaines auxquelles s’ajouteront les entreprises fragilisées par cette crise. Les questions liées au remboursement du PGE sont donc critiques.

les CCI métropolitaines ont répondu à 200 000 sollicitations

Identifiées comme interlocuteurs privilégiés des entreprises, les CCI métropolitaines ont répondu à 200 000 sollicitations en lien avec la crise de la Covid-19. Les cellules, qu’elles soient de crise, d’urgence, d’écoute, d’accompagnement ou d’aide, ont permis aux chefs d’entreprises de ne pas rester isolés face à l’urgence de la situation.

« Comme le démontre cette analyse, le jeu collectif aura été essentiel pour trouver des solutions à tous les niveaux territoriaux, du gouvernement et des partenaires, avec un rôle pivot des CCI. Elle permet de tirer des enseignements pour anticiper la gestion de sortie de crise et préparer l’avenir. Les métropoles devront jouer pleinement leur rôle de locomotive pour permettre à la France de rebondir. En 2021, la France ne sortira de cette crise qu’avec des métropoles fortes et puissantes », précise Jean-Luc Chauvin, Président de l’ACCIM.

Michel CAIRE