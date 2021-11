Association des maires de France (AMF). Renaud Muselier salue la victoire de David Lisnard

Accueil > Provence > Politique > Association des maires de France (AMF). Renaud Muselier salue la victoire (...)

David Lisnard, maire LR de Cannes, et Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, briguaient la succession de François Baroin à la présidence de l’Association des maires de France (AMF). Le scrutin s’est tenu entre ce mardi 16 novembre et mercredi 17 novembre à l’occasion du Congrès des maires. David Lisnard vient d’être élu nouveau président de l’AMF. Réaction de Renaud Muselier.

Renaud Muselier dans un courrier adressé aux maires de Provence-Alpes-Côte d’Azur appelait à voter pour Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. A la suite de l’élection du maire de Cannes, il déclare dans un communiqué : « David Lisnard vient d’être élu nouveau Président de l’Association des Maires de France pour les trois années à venir, et je tiens à saluer sa victoire démocratique. Pour la première fois depuis des décennies, une deuxième candidature, celle de Philippe Laurent, constituera une représentation non négligeable des sensibilités des Maires de France. Après l’élection, il faut l’unité, et je souhaite que l’AMF trouve son mode de fonctionnement opérationnel, représentatif et apaisé. »

Considère qu’aujourd’hui : « Une nouvelle ère s’ouvre pour tous les territoires français, avec Carole Delga à la Présidence de Régions de France, François Sauvadet à la Présidence de l’Assemblée des Départements de France, et David Lisnard à la Présidence de l’Association des Maires de France. Face à l’immense défi de la décentralisation et de la place des territoires dans la République française, je souhaite que ces trois nouveaux Présidents perpétuent et préservent les Territoires Unis, initiative lancée en 2018 à Marseille sous l’autorité du Président du Sénat Gérard Larcher. Cette coordination et cette alliance des collectivités entre elles sont absolument essentielles. »

En tant que Président délégué de Régions de France et Président de la Région Sud, Renaud Muselier annonce : « J’apporterai tout mon soutien à ces initiatives, pour que tous les territoires de la République soient reconnus à la hauteur de leur importance pour notre pays, et de leur action pour nos concitoyens. »

Patricia MAILLÉ-CAIRE

