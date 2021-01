Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Attention : grand rassemblement de licornes prévu à Nice



A deux pas de la Promenade des Anglais, 300 licornes vont donc se donner rendez-vous pour le premier sommet mondial consacré à ces références de l’univers de la tech. Si comme certains, vous êtes un béotien, sachez qu’une licorne n’est pas un petit cheval avec une corne au centre du front, mais une entreprise valorisée à plus d’un milliard de dollars.

Plus de 500 licornes connues à travers la planète tech

A travers le globe, on en recenserait actuellement près de 500. En France, Blablacar, Dataiku, Voodoo, Kariba, Contentsquare, Ivalua, OVH, Doctolib, Mirakl ou Meero font partie de ce cercle très fermé. Cocorico donc puisque c’est bel et bien la France et Nice qui ont décroché la timbale de l’organisation. Une décision qui confirme bien son statut de place to be des start-up dynamiques tricolores.

