Aubagne. La Ressourcerie le Dirigeable : des cadeaux de dernières minutes éco-responsable

La Ressourcerie Le Dirigeable , à Aubagne, gérée par le chantier d’insertion Evolio, continue son action pendant les fêtes et met à disposition des clients, de véritables pépites réalisées et restaurées par des personnes en insertion pour un Noël éco-responsable.

En véritable fabrique du Père Noël, on trouve sur 600m² de boutique, des monceaux d’objets © LaRessourcerie

Des objets restaurées par des personnes en insertion pour un Noël éco-responsable ©LaRessourceries

A l’heure des derniers achats de noël, la Ressourcerie Le Dirigeable d’Aubagne s’est enveloppée de son habit de fête pour permettre à tous d’offrir des cadeaux qui ont du sens ! Ses lutins, du personnel en insertion, s’affairent pour collecter, trier, réparer et restaurer les dons de particuliers et les encombrants du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. En véritable fabrique du Père Noël, on y trouve au sein de ses 600m² de boutique, des monceaux d’objets : vêtements, chaussures, vaisselle, jouets, des pyramides de meubles, livres…

On trouve des trésors à la Ressourcerie

Margot Girard, nouvelle directrice d’Evolio ©LaRessourcerie

Margot Girard, nouvelle directrice d’Evolio présente le concept : « Véritable caverne d’Ali Baba, on trouve des trésors à la Ressourcerie que cela soit des meubles customisés par nos équipes, une lampe vintage ou encore le VTT de votre ado et les jouets des petits derniers. Au-delà de faire une bonne affaire, vous faites surtout une bonne action. Action environnementale tout d’abord, car tout ce qui est vendu à la Ressourcerie Le dirigeable, provient de la collecte des déchets de la collectivité ou des dons de particuliers. Auparavant, tout aurait été déposé en déchetterie ! Grace à La Ressourcerie Le dirigeable, ces objets trouvent une seconde vie après un passage dans nos ateliers et parfois un relooking complet ! Et puis et surtout, action sociale car la Ressourcerie Le Dirigeable est portée par un chantier d’insertion et que tous les salariés qui œuvrent à faire tourner cette économie circulaire sont des personnes en insertion ! Cela signifie que pendant leur parcours chez nous, ils sont accompagnés et formés afin de reprendre confiance dans leur potentiel professionnel et retrouver le chemin de l’emploi ! »

Informations pratiques

• Adresse : Ressourcerie Le Dirigeable, 28 rue du Dirigeable, Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne

• Téléphone : 04 42 72 47 86. ressourcerie.ledirigeable

• Horaires d’ouverture : les mercredi, jeudi vendredi après-midi de 14 heures à 18 h 30 et le samedi de 10 heures à 18h30.

• La collecte d’objets et de mobiliers se fait du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et le samedi de 10 heures à 18 heures.