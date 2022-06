Accueil > Provence > Société > Aubagne : inauguration du "Petit Train" touristique ce samedi 11 (...)

Le petit train touristique d’Aubagne sera inauguré ce samedi 11 juin (Photo ville d’Aubagne)

Dès ce samedi 11 juin, la belle machine et ses trois wagons, pouvant transporter 60 personnes, va sillonner le centre-ville en suivant, à son rythme, un parcours jalonné de points d’intérêt qui racontent l’histoire et l’âme d’Aubagne jusque sur le parvis de l’église Saint-Sauveur et sa vue imprenable sur le Garlaban, en passant par les ruelles et placettes typiques. Le Petit Train effectuera dans un premier temps cinq rotations par jour d’une durée de 50 minutes, pour un tarif de 7 à 10 euros. La billetterie se tiendra à l’Office de Tourisme, le départ et l’arrivée se feront sur les places de stationnement devant la Maison natale de Marcel Pagnol. C’est la première fois que ce dispositif est mis en œuvre à Aubagne, et si la saison 2022 est concluante, le Petit Train deviendra définitivement Aubagnais.

La rédaction

Périodes de circulation : tous les samedis de juin ; du mardi au samedi en juillet et en août ; tous les samedis de septembre. Horaires de circulation : 10h30, 11h30, 16h00, 17h00 et 18h00.

Le "Petit Train" touristique à Aubagne sera inauguré ce samedi 11 juin à 9h30 - devant l’Office du Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile - 8, cours Barthélémy - 13400 Aubagne en présence de Gérard Gazay, maire d’Aubagne, vice-président du Conseil départemental et Vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence, et Gérard Canavese, Président de l’Office du Tourisme"Petit Train".