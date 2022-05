Avril 2022 : meilleur mois pour l’aéroport Marseille Provence depuis mars 2020

Accueil > Provence > Economie > Avril 2022 : meilleur mois pour l’aéroport Marseille Provence depuis (...)

Au mois d’avril, l’aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 744 488 passagers : c’est plus qu’au mois d’août dernier, période de grands départs en vacances et de nette reprise du trafic.

Aéroport Marseille Provence © Destimed/Philippe Maillé

« La plateforme n’avait pas vu passer autant de voyageurs depuis le début de la crise sanitaire. Des chiffres, qui n’atteignent pas encore ceux de 2019, mais qui s’en approchent de plus en plus, puisque nous dépassons les 82 % du trafic de cette année-là, alors même que l’offre vers l’Algérie est encore convalescente », souligne AMP.

Un Printemps qui se poursuit sous le signe du voyage. La semaine dernière 5 nouvelles destinations avec de très bons taux de remplissage notamment pour La Rochelle (Ryanair) et Beyrouth (Transavia). Les passagers ont également pu décoller East Midland, Shannon et Saint Jacques de Compostelle en milieu de semaine.

La reprise des vols vers Montréal au Canada (Air Transat) connaît selon AMP « un très beau démarrage avec des avions pleins à plus de 80 % ». Plusieurs compagnies viennent d’annoncer de nouvelles liaisons vers d’autres destinations déjà desservies, s’inscrivant ainsi « dans cette dynamique positive de retour des voyageurs », (Iberia vers Ibiza, Volotea vers Barcelone et Transavia vers Tunis et Monastir).

Enfin, l’aéroport se félicite du recours aux transports en commun pour arriver ou partir de la plateforme qui a augmenté de 1,4 point au premier trimestre (par rapport à 2019) soit 19, 4 % des passagers, « preuve que sa politique de développement vertueux commence à porter ses fruits. »

À propos de l’Aéroport Marseille Provence (AMP)

Le site de l’Aéroport Marseille Provence regroupe aujourd’hui plus de 140 entreprises et 4 500 salariés dont 350 d’Aéroport Marseille Provence. Notre ambition est de développer un modèle aéroportuaire vertueux favorisant la connectivité, pleinement inscrit dans la préservation, l’attractivité et le dynamisme économique de son territoire. En France, nous sommes le 1er aéroport régional en fret express et le 2ème aéroport régional en termes de trafic passagers. L’aéroport a accueilli 4,7 millions de passagers en 2021 (10, 1 millions en 2019) et 7,5 millions de passagers sont attendus d’ici la fin de l’année.