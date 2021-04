BTP. NGE annonce une ’remontada’ en 2020 et affiche ses ambitions à 4 ans

Accueil > Provence > Economie > BTP. NGE annonce une ’remontada’ en 2020 et affiche ses ambitions (...)

C’est au Mucem que Antoine Metzger, président de NGE, a dressé le bilan 2020 du Groupe © Bruno Angelica

Avec un siège basé à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) et en tant que l’un des plus fidèles mécènes du Mucem, le groupe NGE a choisi le cadre de l’amphithéâtre du musée national marseillais pour dresser son bilan d’activités 2020 et ses ambitions pour les quatre prochaines années.

Antoine Metzger, le président du groupe, souligne : « Nous avons décidé d’investir sur fonds propres et emprunt un milliard d’euros d’ici 2025. Le but est de développer notre croissance en France et à l’international. Nous étions partis en 2020 sur une année record, puis avons dû acter l’arrêt total des chantiers le 17 mars. Avant de connaître une reprise en main et une « "remontada" par la suite au second semestre, où 60 % de l’activité a été réalisée au rythme de 10 millions de chiffres d’affaires effectué chaque jour. »

En 2020, NGE annonce avoir recruté 3 762 collaborateurs, dont 560 alternants ce qui porte à 13 547 le nombre de collaborateurs, dont 8 000 sont actionnaires du groupe.

Avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 2,4 milliards en 2020. Avec l’assurance de pouvoir déjà compter sur « un carnet de commandes déjà bien rempli, pesant près de 4 milliards d’euros. »

Notre chiffre d’affaires a moins souffert comparé à celui de nos concurrents

Malgré le contexte, NGE a ainsi réussi l’année dernière « à conforter sa rentabilité, réduire son endettement et investir 93 millions d’euros, principalement en matériel », explique Jean-Sébastien Leoni, directeur général adjoint en charge des finances et de la RSE qui ajoute : « Nous avons un taux de croissance moyen significatif de 9 % sur les quatre dernières années. Notre chiffre d’affaires, en baisse de 3,8 % en 2020 par rapport à 2019, a moins souffert comparé à celui de nos concurrents grâce aux sept métiers de la construction [1] que nous regroupons. Nous avons pu ainsi poursuivre sur nos grands projets : le Grand Paris, le développement de la fibre avec 900 000 nouvelles prises déployées, la livraison de vastes chantiers d’élargissement d’autoroutes... »

Faire travailler ensemble les différentes filiales du groupe

Le président Metzger précise : « L’un de nos principaux atouts est de faire travailler ensemble les différentes filiales du groupe, sous la forme d’une offre globale, avec également la capacité de développer des projets financés, pour des concessions, des PPP… » Le Business plan 2021-2025 aura deux ambitions précises : « Multiplier par quatre l’investissement du groupe, tout en doublant les activités sur l’international ».

Bruno ANGELICA