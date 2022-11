Accueil > Aix Marseille > Société > Banque alimentaire. Une collecte en baisse de 20% dans les Bouches-du-Rhône

La Banque alimentaire envisageait cette collecte avec un sentiment mêlé d’inquiétude et d espoir. Inquiétude fasse à l’inflation qui plombe les budgets. Espoir car les Français sont dans l’ensemble généreux

Photo Joël Barcy

Malheureusement c’est l’inquiétude qui s’est emparée des bénévoles au fil des heures. La Collecte n’a finalement été que de 310 tonnes dans le département contre 380 espérées. En 2021 elle était de 370 tonnes.

Une chute de 20%

Photo Joël Barcy

C’est une chute importante de 20% alors que les besoins sont de plus en plus criants. Au total 400 000 personnes ont recours à l’aide alimentaire dans le département. Seule note positive, les donateurs ont plus apporté des produits d’hygiène que les autres années. C’était les produits privilégiés par l’association en 2022.

Cette baisse de tonnage entraînera une moindre variété des produits pour les bénéficiaires. La collecte est en effet l’occasion d’offrir aux plus démunis des denrées que l’on ne trouve pas dans les aides européennes ou les produits proches d’être périmés dans les supermarchés.

Joël BARCY