Barrage Europa Conférence League : Direction Bakou pour l’OM

Ce club porte le nom d’une région convoitée par l’Arménie et l’Azerbaïdjan et théâtre de deux guerres. Le FC Qarabağ joue au stade olympique de Bakou, la capitale. Le match aller se jouera à Marseille le 17 février et le match retour, le 24 février à Bakou. Le tirage au sort a été effectué à Nyon en Suisse. Il faudra pour le staff olympien et les joueurs bien gérer la récupération des efforts des matches au programme du mois de février. Le 6 février Angers sera à Marseille, 13 février l’OM se déplace à Metz, le 17 réception du FC Qarabağ, le 20 Clermont sera à l’Orange Vélodrome, le 24 février direction Bakou et le 27 voyage à Troyes. Soit six matchs en 27 jours.

Gilbert DULAC