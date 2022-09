Bataillon de marins-pompiers de Marseille. Un nouveau chef pour le Centre d’incendie et de secours de La Bigue

Accueil > Aix Marseille > Société > Bataillon de marins-pompiers de Marseille. Un nouveau chef pour le Centre (...)

Le lieutenant de vaisseau Adrien est le chef du Centre d’incendie et de secours (CIS) de La Bigue (LBG). (Photo MN/BMPM/Alexandra Alias)

Passionné par le monde de la sécurité civile et du secours à personne depuis tout jeune, c’est dès l’âge de 16 ans que le lieutenant de vaisseau Adrien devient sapeur-pompier volontaire à Saint Martin d’Hères en Isère. Quelques années après, il rejoint la marine nationale à l’âge de 22 ans où il effectue son année de formation, constituée de 6 mois à l’école navale puis 6 mois à l’école des marins-pompiers de la marine.

Il intègre alors le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, où pendant 2 ans, il occupe le rôle d’adjoint au chef de centre à la caserne de Saint-Just. L’occasion de découvrir le métier « d’officier de marins-pompiers », du point de vue opérationnel et organique. Il poursuit son parcours en tant qu’officier en charge des secteurs techniques et logistiques du groupement opérationnel nord puis adjoint du commandant de secteur opérationnel Marignane, comprenant les centres d’incendie et de secours de l’Aéroport Marseille Provence et d’Airbus.

Le LV Adrien obtient les qualifications de chef de colonne, d’officier de garde état-major, d’officier hélicoptère bombardier d’eau et d’officier de spécialité USAR (Urban search and rescue) qui le spécialise en analyse des risques bâtimentaires. Notamment pour intervenir à la suite des effondrements et lors de catastrophes naturelles qui pourraient survenir en France ou à l’étranger.

Le capitaine de corvette Patrick, commandant le groupement opérationnel Nord, a fait reconnaître le lieutenant de vaisseau Adrien comme chef du Centre d’incendie et de secours de La Bigue (Photo MN/BMPM/Alexandra Alias)

A quelques jours de son investiture en tant que chef du centre d’incendie et de secours de La Bigue, le LV Adrien mesure la valeur des responsabilités qui vont lui être confiées. « Le premier défi est humain, avec la gestion d’une compagnie de plus de cent marins-pompiers. Des hommes et des femmes que je sais motivés, pour mener à bien toutes les missions de secours à Marseille et sur le territoire national. Il s’agit de suivre de près leurs carrières, leurs capacités physiques et opérationnelles, d’entretenir leurs motivations mais aussi de les accompagner dans les difficultés, qu’elles soient professionnelles ou personnelles », explique le lieutenant de vaisseau Adrien. « Le second défi, poursuit-il, est opérationnel, puisque la caserne de La Bigue est située dans l’enceinte du grand port maritime de Marseille (GPMM), un site de 400 hectares où transitent plus de 3 millions de passagers chaque année, ce qui en fait le premier port de croisières de France. Les marins-pompiers du CIS La Bigue doivent donc être polyvalents et aguerris à l’ensemble des risques présents sur le

secteur. L’objectif étant l’efficacité opérationnelle, avec une priorité et un regard toujours portés vers la sécurité des intervenants ». Enfin, conclut-il : « Le troisième défi est organisationnel, le site concentrant une co-activité importante. Il accueille en effet les marins du service flotte, en charge de la mise en œuvre et de l’entretien des moyens nautiques de l’unité. En tant que chef de site, je dois m’assurer de la disponibilité de l’ensemble de ces composantes pour que l’unité puisse réaliser sans rupture l’ensemble de ses missions. »

La rédaction