Be Sport, Joinly et MyCoach s’allient pour relancer la transformation digitale des structures sportives

Les start-up parisiennes Be Sport, Joinly et la start-up niçoise MyCoach, trois acteurs clés du secteur du sport et de l’Innovation, viennent de signer un partenariat stratégique dont l’ambition est d’apporter aux fédérations et structures associatives des solutions concrètes pour saisir les opportunités de la transformation numérique.

Une meilleure compréhension des enjeux du digital pour le sport

Joinly gèrera la digitalisation du bureau avec des outils facilitant le quotidien des bénévoles, MyCoach s’occupera de la digitalisation du terrain avec un accompagnement des éducateurs sportifs et Be Sport développera une plateforme sociale qui connectera l’ensemble des acteurs. En unissant leurs forces, les trois start-up souhaitent contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du digital pour le sport et à une meilleure lisibilité sur le potentiel de réponse de chaque solution. « Aujourd’hui, les solutions pour digitaliser les fédérations et les associations sportives existent. Depuis leur création, nos trois structures ont investi près de 25 millions d’euros pour créer des outils performants et adaptés aux besoins du sport. L’enjeu maintenant, c’est le déploiement à grande échelle dans tout le sport français. Cela ne peut se faire qu’à travers une meilleure compréhension des enjeux et des opportunités offertes par le numérique, d’où l’idée de ce partenariat », expliquent les dirigeants des 3 start-up dans un communiqué. Soucieux de proposer une offre claire et adaptée au service de toutes les structures associatives, Be Sport, Joinly et MyCoach, véritables locomotives de la SporTech française, s’engagent au service du sport français en partageant leurs savoir-faire et leurs réseaux. Ce partenariat sera développé autour de trois axes faisant valoir les expertises propres et la complémentarité des trois start-up : le terrain, le bureau et la communauté :

Le Terrain pour MyCoach : MyCoach offre des solutions numériques qui facilitent la gestion sportive quotidienne des clubs et Fédérations et qui diffusent l’expertise pédagogique avec la numérisation des savoir-faire.

MyCoach offre des solutions numériques qui facilitent la gestion sportive quotidienne des clubs et Fédérations et qui diffusent l’expertise pédagogique avec la numérisation des savoir-faire. Le Bureau pour Joinly : solution 100% digitale de gestion des inscriptions et des paiements en ligne à destination des associations. Spécialiste du secteur du sport amateur français, elle accompagne les clubs dans la digitalisation de leur gestion administrative.

solution 100% digitale de gestion des inscriptions et des paiements en ligne à destination des associations. Spécialiste du secteur du sport amateur français, elle accompagne les clubs dans la digitalisation de leur gestion administrative. Les Communautés pour Be Sport : le réseau social du sport qui connecte les sportifs, les fans et l’ensemble des acteurs du sport.

