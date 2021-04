Accueil > Culture > Musique / Opéra > Bilan du Festival de Pâques 2021 : Un succès total

Comme tout un chacun a pu le remarquer, ce ne fut pas un festival de Pâques comme les autres. Et pourtant l’édition 2021 - qui a eu lieu du 27 mars et le 11 avril- toute entière tournée vers le numérique, restera dans les annales comme un succès total. Renaud Capuçon et Dominique Bluzet, les directeurs artistique et exécutif s’accordent tout à fait sur ce point.

Concert de clotûre du Festival de Pâques 2021 (Photo Caroline Doutre)

Nous sommes très heureux d’avoir relevé ce défi technique, culturel et humain

« C’est avec force et conviction que nous nous sommes engagés à maintenir et adapter cette édition du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence. Une démarche innovante visant à proposer une édition entièrement numérique et gratuite associée à une expérience immersive, sous le signe de la solidarité et du partage avec les artistes et le public.. », expliquent les directeurs avant de préciser : « Quand nous nous sommes battus pour maintenir le Festival il s’agissait pour nous d’imaginer une diffusion multicanale : 16 concerts diffusés en direct depuis le Grand Théâtre de Provence via notre site Festivalpaques.com, associé à une plateforme de diffusion, Inlive Stream, en multi-caméras, 2 concerts diffusés en direct sur "Arte Concert", puis à l’antenne et 6 concerts en direct sur "Radio Classique". Mais aussi 4 concerts décentralisés dans la région (Aix, Marseille et Digne) et 3 master-classes depuis le conservatoire Darius Milhaud, qui ont également été diffusés sur notre chaîne "YouTube" ainsi que des dizaines d’interviews, des vidéos coulisses, des salons de musique virtuels sur nos réseaux sociaux. Après ces 16 jours de musique, de joie, nous sommes très heureux d’avoir relevé ce défi technique, culturel et humain. »

Un million et demi de spectateurs et auditeurs

De l’émotion pour les organisateurs, « de voir que près d’un million et demi de spectateurs et auditeurs se sont retrouvés virtuellement pendant le Festival de Pâques, dont 160 000 pour les concerts de 20h30 sur notre plateforme numérique. Nous sommes fiers d’avoir donné à voir et à entendre les plus grands artistes tout en accompagnant de jeunes talents pendant cette période si difficile.. »

Le résultat de partenariats forts et innovants

Rappellent que ce succès est le résultat de partenariats forts et innovants et tiennent à saluer l’engagement de la municipalité : « Enfin, nous sommes fiers de voir la ville d’Aix-en-Provence rayonner comme une des plus grandes villes musicales en Europe avec un succès inédit.. Merci à tous les immenses artistes qui se sont produits sur nos scènes, ils étaient près de 400, et nous ont offert des moments de joie, de grâce et d’émotions intenses tous les soirs pendant cette quinzaine. Enfin merci au public, à sa générosité, à l’avenir il nous faudra pousser les murs... » Et de fixer déjà le rendez-vous de l’année prochaine où le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, fêtera ses dix ans d’existence du 8 au 24 avril 2022.