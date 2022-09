Accueil > Ailleurs > Société > Billet. Affaire Galtier : le serment d’Hypocrite

Galtier a osé l’humour en conférence de presse avant le premier match de Coupe d’Europe en parlant de « char à voile »... Humour drôle ou pas, peu importe et le voilà condamné en place publique et avec lui tous les footballeurs.

Mais qu’est-ce que l’humour si ce n’est la politesse du désespoir, si ce n’est d’intervenir sur des sujets d’actualité... Attention à une société qui s’interdit le droit à l’humour. Attention à une société du politiquement correct. Attention à la facilité de s’attaquer aux footballeurs... On en oublie le petit père des gauches qui défend la sobriété énergétique et repart dans un gros 4x4 Jeep, sans doute pour rejoindre son maquis. On en oublie, surtout, que le changement climatique ne date pas d’hier et que les réponses attendent. Il est urgent de sortir du serment d’Hypocrite, d’affronter le réel et, horreur, de prendre en compte le nucléaire et de favoriser l’innovation pour apporter une réponse aux enjeux climatiques, cela urge.

Michel CAIRE