Billet : Christophe Galtier, Marseillais et Champion de France

Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC (Photo capture d’écran)

C’est à Marseille, au Sports Olympiques Caillolais, que Galtier a fait ses débuts de footballeur. Il porta ensuite le maillot de l’OM entre 1982 et 1987. Il devint entraîneur à la fin de sa carrière de joueur en 1999. La Coupe de la Ligue remportée avec Saint-Étienne en 2013 a été le seul trophée à son palmarès. À la tête de Lille depuis fin 2017, Christophe Galtier est entré dans l’histoire du club nordiste cette saison. À force de travail, de patience et de persévérance, il a conduit son équipe vers la première place de la Ligue 1. Avec un entraîneur fédérateur et humble, Lille a dominé le PSG et ses stars. Merci et bravo pour cette belle saison. En attendant peut-être de voir un jour, Christophe Galtier entraîneur de l’OM.

Gilbert DULAC