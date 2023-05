Billet. Ligue des Champions. Real Madrid 1 - Manchester City 1 : Les étoiles ont brillé

Accueil > Sports > Billet. Ligue des Champions. Real Madrid 1 - Manchester City 1 : Les (...)

Sport collectif disputé avec un ballon, le football devient un art lorsqu’il est pratiqué avec deux équipes conduites par des joueurs de très haut niveau. Tous les éléments étaient réunis, hier soir, sur la pelouse du mythique Santiago Bernabeu pour assister à un grand match de football.

Les qualités techniques individuelles et collectives, la tactique des entraîneurs classés parmi les meilleurs au monde et des grands joueurs. Face à Karim Benzema qui porte le maillot du Real depuis 2008, le Norvégien Erling Haaland qui, à 23 ans, a réussi 51 buts cette saison dont 12 en Ligue des Champions. Grâce à un éclair de génie, le Brésilien Vinicius Junior a fait parler la foudre en ouvrant le score sur une magnifique frappe. Le Belge Kevin de Bruyne a égalisé aussi sur un beau tir puissant. Ce genre de match ne peut que soulever les passions pour le football qui devient un art pratiqué à ce niveau.

On recherche hélas désespérément encore cette année un club français à ce niveau de la compétition. Ni le PSG qui a pourtant les moyens de remporter la Ligue des Champions et ni l’OM dont la victoire en 1993 est un lointain souvenir, ne sont présents. Alors vivement mercredi prochain, le Real et City se retrouvent à l’Etihad Stadium pour le match retour et merci à ces artistes pour le bonheur et le plaisir qu’ils nous procurent.

Gilbert DULAC