Billet. Ligue des Champions : l’OM toujours le premier

Fabien Barthez, Basile Boli et Didier Deschamps peuvent se reposer sur leurs lauriers encore une année. L’Olympique de Marseille est toujours le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions.

Après la finale perdue face au Bayern Munich en 2020, le Paris Saint Germain a été battu par Manchester City en demi-finale en 2021. Les raisons de cet échec sont multiples. Entre les états d’âme des uns, les caprices des autres, les erreurs tactiques, les fautes techniques et les faiblesses mentales ; le PSG a accumulé les défaites et les déceptions en Ligue des Champions depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club en 2012 et les millions investis. Il faudra encore attendre une année pour qu’un club français porte une étoile sur son maillot. Comme l’OM depuis 1993.

Gilbert DULAC