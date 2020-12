Accueil > Ailleurs > Société > Billet. Miss Provence victime d’antisémitisme...

Courageusement cachés au fil des réseaux sociaux, ils déversent leur haine (Tableau du peintre CAM)

Entre civilisation et barbarie, le monde bascule. Quand un concours de miss conduit à de tels excès, une telle violence imbécile c’est qu’il est plus que temps de réagir, de résister. Et dans ce cadre comment ne pas noter la réaction de Renaud Muselier, le président LR de la Région Sud : « La haine antisémite contre April Benayoum, notre Miss Provence, est une abomination. Elle est Française, d’origine italienne et israélienne, provençale, du Sud. Elle représente parfaitement notre région et notre pays - soutien total à notre première dauphine de Miss France2021 ». Et celle du sénateur communiste Jérémy Bacchi : « Profondément choqué par les attaques infâmes qu’elle a subies, j’apporte tout mon soutien à notre miss April Benayoum qui a magnifiquement représenté la Provence. L’antisémitisme et la haine doivent être définitivement bannis des réseaux sociaux et de notre société ». Notons qu’une enquête pour « injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale » a été ouverte par le Parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). La Licra ainsi que le comité Miss France Provence-Alpes-Côte d’Azur ont annoncé qu’ils allaient porter plainte. C’est important, mais c’est loin d’être suffisant. Il importe que l’ensemble de la société se réveille car la bête est là et chaque jour, elle semble un peu plus forte...

Michel CAIRE