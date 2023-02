Accueil > Sports > Billet. OM : Z comme Zidane ?

Dimanche dernier, Samir Nasri formé à l’OM et qui a porté le maillot blanc, évoquait en direct sur Canal Plus, l’arrivée possible de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. A condition que cette arrivée, espérée par les amoureux du club, se fasse dans le cadre d’un projet avec des moyens importants.