Billet. ’Penaltygate’ : acte 2 au PSG

Après l’affaire du « penaltygate » opposant Neymar et Cavani en 2017, voici un nouveau chapitre au Parc des Princes où Neymar encore et Mbappé sont les protagonistes. Cinq ans après avoir refusé de laisser Cavani tirer un penalty contre Lyon, Neymar a pris le ballon et a tiré le deuxième penalty accordé au PSG contre Montpellier. Kylian Mbappé avait raté le premier penalty sifflé par l’arbitre. Faut-il en rire ou doit-on s’inquiéter ? Les deux événements sont ridicules. Ce sont des caprices de stars qui ont des ego surdimensionnés. On ne peut que souhaiter bonne chance et bon courage au Marseillais Christophe Galtier qui après la gestion de cette première crise de la saison, doit demander à Neymar, Mbappé et Messi de défendre. Vaste programme !

Gilbert DULAC