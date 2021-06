Billet. Régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur : le grand bond en avant ?

Accueil > Provence > Politique > Billet. Régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur : le grand bond en (...)

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est devant un précipice, la question est de savoir si, dans le cadre de ces élections, elle va effectuer un grand bon en avant. Un nouveau sondage "Ipsos/France 3/ France Bleu/ Sopra Steria/" donne en effet Thierry Mariani, le candidat RN, vainqueur. En cas de duel entre le Rassemblement national et le LR Renaud Muselier, Thierry Mariani l’emporte avec 51% des intentions de vote contre 49% pour son adversaire. En cas de triangulaire entre les listes de Jean-Laurent Félizia, du Rassemblement écologique et social, Thierry Mariani et Renaud Muselier, le Rassemblement national creuse l’écart avec 43% des intentions de vote contre 36% pour Les Républicains et 21% pour la liste du rassemblement de la gauche.

L’hémicycle au sein de l’Hôtel de Région de marseille ©Destimed

Ce sondage révèle l’ampleur de la crise que traverse notre Pays tant les attentes exprimées par les sondés sont contradictoires. D’une part ce sont les thèmes anxiogènes tout autant que hors du champ des compétences de la Région : délinquance, immigration, chômage sont ainsi mis en avant. Même si en matière d’économie les Régions ont un vrai pouvoir mais nous y reviendrons. D’autre part, lorsque l’on demande aux sondés qu’elles sont leurs priorités régionales pour les années à venir, celles qui sont avancées vont dans le sens du bilan de la majorité sortante et du projet de Renaud Muselier. Le programme de la liste écologiste et de gauche apportent pour sa part d’autres réponses, là où le Rassemblement national ne propose qu’une voie sans issue...

Les électeurs expriment donc une attente en matière de modernisation du secteur économique, de création d’entreprises innovantes. Question centrale pour répondre aux enjeux actuels, pour relocaliser l’économie. Force est de constater qu’un vrai travail a été accompli, non sans succès, par l’équipe de Renaud Muselier dans ce domaine. Avec une volonté de s’inscrire dans une logique de développement durable. Renaud Muselier avec la Méditerranée du futur -qui s’inscrit dans la suite de l’action entreprise par Michel Vauzelle- et la COP d’avance se positionne sur les deux sujets fondamentaux pour l’avenir, en matière d’emploi, d’environnement. Favoriser le développement de l’Afrique, c’est aussi s’inscrire dans la dynamique que connaît ce continent, favoriser la croissance dans les zones de pauvreté est aussi le meilleur moyen de limiter les phénomènes de migrations. Personne ne part de chez lui de gaieté de cœur. Personne ne prend le risque de mourir en chemin par plaisir. Et, enfin, comment ignorer l’importance du Grand port maritime de Marseille dans le développement régional. Un RN et ses thèses à la Région ne vont-ils pas avoir un impact négatif sur ce port ?

Jean-Laurent Félizia affiche lui aussi de grandes ambitions, notamment en termes de développement des énergies solaires. Le même considérant que « les acteurs économiques attendent un appui des politiques publiques. C’est notre cheval de bataille ». A contrario comment ignorer qu’une victoire du RN aurait un impact négatif sur le plan économique, tant sur le plan touristique qu’industriel ? A l’heure d’une compétition globalisée on voit mal comment des entreprises, notamment celles en lien avec les nouvelles technologies, pourraient être attirées par une région dirigée par le RN. Sans ignorer l’impact négatif que cela aurait au niveau du recrutement à l’heure où les salariés sont de plus en plus, au-delà du salaire, en quête de sens.

En ce qui concerne l’aménagement du territoire ou encore l’offre de transport là encore nul ne peut ignorer l’action entreprise, le bras de fer remporté par la Région vis à vis de la SNCF. Il en va de même au niveau de l’offre de soins de proximité et que dire de la culture. Il en est, mais ils sont rares, à croire dans les bienfaits de l’offre RN en matière de culture....

Abstentionniste réveille-toi ou ton réveil risque d’être douloureux.

Michel CAIRE