Borealis de Dan Acher. Des aurores boréales dans le ciel de Marseille du 8 au 10 septembre

L’artiste et activiste Dan Acher propose avec Borealis, installation monumentale inspirée des aurores boréales, de déplacer ce phénomène au cœur des villes, là où il ne devrait pas avoir lieu. Après Tokyo, Adélaïde ou encore Londres, c’est Marseille qui accueille cette œuvre immersive pour trois soirées féeriques au Palais Longchamp du 8 au 10 septembre..

Des aurores boréales dans le ciel de Marseille ©D.A facebook

Voir des aurores boréales dans le ciel de Marseille, cela paraît inimaginable. Ce sera pourtant possible grâce à l’installation « Borealis » de l’artiste suisse Dan Acher, au Palais Longchamp. Du 8 au 10 septembre, le ciel marseillais se parera de rouge, de vert et de bleu, à partir de 21 heures et ce jusqu’à minuit.

Pour recréer la beauté de l’aurore polaire, Dan Acher crée des couches de lumières successives au-dessus du public, invisibles à l’œil nu. Grâce à une machine qui produit de la brume et de fines gouttelettes, la féerie céleste opère et les aurores boréales se révèlent. « Cette œuvre transpose le vécu d’une aurore boréale directement au cœur de villes où ce phénomène ne devrait pas avoir lieu, tout en exprimant notre besoin ancestral de communion avec la nature, et l’obsession récente de la contrôler », raconte l’activiste sur son compte Instagram. Dans les traditions ancestrales de nos voisins du Nord, les aurores boréales guidaient les voyageurs. Une installation qui promet d’être exceptionnelle.

Palais Longchamp - Marseille (4e) - Du 8 au 10 septembre 2022- De 21h à minuit

Entrée libre et gratuite et sans réservation