Botswana et Zambie : un nouveau pont pour développer l’économie

Un tout nouveau pont route-rail de 923 mètres relie dorénavant le Botswana et la Zambie. L’ouvrage enjambe le fleuve Zambèze.

Inauguration du pont de Kazungula long de 923 mètres reliant la Zambie au Botswana ©RDC

Le pont Kazungula aura coûté 259 millions de dollars et il a été financé par la Banque africaine de développement, l’Agence Japonaise de coopération internationale et des pays de la région. Cet ouvrage permettra de fluidifier les échanges commerciaux en Afrique Australe. Pour cela, il va décongestionner la circulation au niveau du poste frontière Beitbridge entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Il faut dire que jusqu’à présent, les véhicules restaient bloqués pendant plusieurs heures, si ce n’est plusieurs jours.

Un projet structurant pour le développement économique

Lors de l’inauguration, le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a souligné toute l’importance de ce projet qui « ouvre des perspectives d’amélioration des échanges commerciaux ». Une idée totalement partagée par son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

En plein développement l’Afrique Centrale, prévoit d’ores et déjà la construction d’un autre pont-route Rail entre Brazzaville et Kinshasa. D’ores et déjà, la BAD s’est engagée à débloquer 40 % des fonds nécessaires. Reste la volonté politique entre les deux pays.

Mathieu SELLER