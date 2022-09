Bouches-du-Rhône : 89% des professionnels du tourisme se déclarent satisfaits de cette saison touristique

Accueil > Provence > Economie > Bouches-du-Rhône : 89% des professionnels du tourisme se déclarent (...)

L’attractivité touristique des Bouches-du-Rhône et de son offre a permis aux professionnels de ce territoire de réaliser ces belles performances. L’hôtellerie notamment affiche des bonnes fréquentations et des belles performances économiques en termes de revpar (revenu par chambre disponible).

89% des professionnels du tourisme se déclarent satisfaits de cette saison touristique.

Cette année, les Français sont restés fidèles aux Bouches-du-Rhône, notamment les habitués que sont les résidents d'Ile-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont venus plus nombreux qu'en 2019 mais un peu moins que l'année dernière. En termes de clientèle cette saison est marquée par un retour plus large des étrangers. Les Suisses, les Belges et les Allemands étaient venus durant les étés covid mais de nombreuses autres clientèles manquaient à l'appel. Cette année, les Britanniques et les Américains sont revenus en force ainsi que les Italiens dans une moindre mesure.

Côté clientèle étrangère

Cette saison est marquée par un retour plus large des étrangers. Les Suisses, les Belges et les Allemands étaient venus durant les étés covid mais de nombreuses autres clientèles manquaient à l’appel. Cette année, les Britanniques et les Américains sont revenus en force ainsi que les Italiens dans une moindre mesure.

L’hôtellerie

L’attractivité touristique des Bouches-du-Rhône et de son offre a permis aux professionnels de ce territoire de réaliser ces belles performances. L’hôtellerie notamment affiche des bonnes fréquentations et des belles performances économiques en termes de RevPar (revenu par chambre disponible) : +18% de RevPar par rapport à 2019 en juin et +19% en juillet

Pourtant, le contexte est particulier : inflation, baisse du pouvoir d’achat, crise énergétique, inquiétude quant à l’avenir et canicule ont toutefois pesé sur le comportement des touristes les amenant à modifier leur consommation : réaffectation des budgets entre déplacements et consommation sur place dans la restauration ou dans les activités de loisirs, choix d’activités selon les températures…

93% des professionnels sont confiants quant à la suite de la saison et, au regard des bons résultats enregistrés jusque-là et du bon niveau de réservation pour les mois à venir, on peut s’attendre à un bel été indien pour les locations saisonnières dans le département.

