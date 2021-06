Bouches-du-Rhône. Baisse de la mortalité et de l’accidentalité routières en 2020

Accueil > Aix Marseille > Politique > Bouches-du-Rhône. Baisse de la mortalité et de l’accidentalité routières en (...)

Selon l’Observatoire départemental de Sécurité routière (ODSR), 83 personnes ont perdu la vie sur les routes des Bouches-du-Rhône en 2020, soit 20 décès de moins qu’en 2019 (-19,42 %). Avec 57 décès pour un million d’habitants, les Bouches-du-Rhône se situent ainsi au 36e rang sur le plan national.

Frédérique Camilleri préfète de police des Bouches-du-Rhône précise : « Si les bons résultats de 2020 sont à attribuer au confinement, nous pouvons malgré tout nous réjouir de ces drames évités. Alors que les terrasses ouvrent progressivement et que les beaux jours sont de retour, j’appelle tous les usagers à la prudence sur les routes et en particulier les conducteurs de deux-roues motorisés, qui paient encore un trop lourd tribut à la mortalité routière. »

Typologie, victimes et facteurs de risque :

• La vitesse excessive ou inadaptée (37,8 %), l’alcoolémie (11 %) et la consommation de stupéfiants au volant (9,8 %) demeurent en 2020 les premières causes des accidents mortels.

• Les personnes décédées sont majoritairement des hommes : 65 % d’hommes pour 35 % de femmes.

• Malgré une baisse de la mortalité de -2,86 %, les deux-roues motorisés restent, cette année encore, surexposés aux accidents mortels et représentent 41 % des décédés en 2020 dans le département.

• En 2020, les séniors ont particulièrement bénéficié de cette baisse de la mortalité routière : ils représentent 20,5 % des tués, soit 9 de moins qu’en 2019.

• Les jeunes âgés entre 0 et 24 ans représentent, eux, 28,9 % des tués, soit 4 de plus qu’en 2019.

Le nombre d’accidents corporels comptabilisés par les forces de l’ordre enregistre également une baisse importante de -24,42 % pour atteindre 2 265 accidents, versus 2 997 en 2019, et le nombre de personnes blessées diminue de -23,85 % pour atteindre 3 183 blessés, versus 4 180 en 2019.

Focus sur la lutte contre les rodéos urbains En 2020, plus de 300 opérations de lutte contre les rodéos urbains ont permis de contrôler 4 320 véhicules et de relever plus de 1 000 infractions dont 11 délits de rodéo. 11 personnes ont été interpellées pour ces délits, avec des suites judiciaires quasi systématiques et une quarantaine de véhicules saisis.



