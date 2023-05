Bouches-du-Rhône. Compétition internationale de secours sur corde : Eh bien Grimpday maintenant

Accueil > Aix Marseille > Société > Bouches-du-Rhône. Compétition internationale de secours sur corde : Eh (...)



Le Grimpday est un challenge international qui réunit des services de secours du monde entier (pompiers, protection civile, armée, police). Cette compétition est devenu une véritable référence dans le monde des secours sur cordes accueille des pompiers venus du monde entier dont le Japon, les États-Unis ou encore le Liban pour des épreuves sur 4 jours. Au total, 24 équipes de 5 secouristes et de 18 nationalités différentes s’affrontent à partir du 24 mai.

Les épreuves se déroulent dans différents lieux en milieu périlleux artificiel tel que le barrage de Bimon au pied de la Sainte-Victoire, ou encore dans les anciens puits de mine de Gardanne. L’événement se clôturera le samedi 27 mai aux chantiers navals de la Ciotat, pour une journée très attendue par les pompiers. « Nous sommes impatients de pouvoir réaliser des épreuves du Grimpday sur le chantier naval de La Ciotat. Ce sont des installations inédites pour notre organisation, et nous sommes persuadés que ce sera bénéfique pour les sauveteurs comme pour le chantier naval »,soulignent les organisateurs belges.

Près de 200 pompiers concurrents et bénévoles seront déployés à cette occasion. Chaque épreuve sera chronométrée et les compétiteurs jugés sur plusieurs critères tels que la sécurité, le confort de la victime et la technicité des gestes effectués

pendant les manœuvres.

« Les chantiers navals offrent un terrain de jeu parfait pour le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) avec des zones en hauteur et en profondeur. C’est d’ailleurs pourquoi, certaines unités d’élites de la Police s’entrainent régulièrement sur le site. Nous sommes toujours

ravis d’accueillir les pompiers s qui nous accompagnent au quotidien pour assurer la sureté des chantiers », commente le président de La Ciotat Shipyards. Le top départ de la compétition sur le site naval de La Ciotat sera donné à 8h du matin et le détail des épreuves dévoilé seulement à la dernière minute pour réserver la surprise aux compétiteurs.

L’événement fermé au grand public pour des raisons de sécurité pourra tout de même être aperçu par les amateurs de sensations fortes depuis le port de La Ciotat. Sans oublier que cet évènement a un but solidaire, tous les bénéfices collectés seront reversés à l’Œuvre Des Pupilles pour assurer un soutien moral et financier à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé en, ou hors service commandé.