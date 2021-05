Bouches-du-Rhône. Gauche, écologistes et citoyens unis pour les élections départementales

Accueil > Aix Marseille > Politique > Bouches-du-Rhône. Gauche, écologistes et citoyens unis pour les élections (...)

L’Union de la gauche, écologiste et citoyenne (UGEC) vient de présenter, les composantes de sa liste et les grandes lignes d’un rassemblement inédit à l’échelle des Bouches-du-Rhône en vue des élections départementales les 20 et 27 juin. D’autant plus inédit qu’il ne présente pas de chef de file.

L’Union de la gauche, écologiste et citoyenne (Ugec) c’est plus d’une dizaine de partis -EELV et le pôle écologiste, Générations.S, le parti socialiste, le parti communiste, la Gauche républicaine et socialiste (GRS), Marseille avant tout, le parti de Samia Ghali au conseil municipal, et Mad Mars, dimension citoyenne du Printemps marseillais et et des citoyens non encartés, qui sont parvenus à trouver un accord en vue des départementales. Il est à noter l’absence de la France Insoumise qui a fait le choix de présenter ses propres candidats.

Pour un département social, écologique et solidaire

L’Ugec pose les grandes lignes. Rappelle d’abord que ce département des Bouches-du-Bouches « joue un rôle primordial en matière de proximité de l’action publique et de la solidarité territoriale : action sociale et solidarité, santé, éducation, aménagement du territoire et soutien à l’économie locale et à la culture. » Et souhaite qu’il« devienne un bouclier social, un fer de lance de la lutte contre le changement climatique et un outil du développement local au service de toutes et tous. Le temps de l’action et de la transformation de tout le territoire est venu. Cette liste, c’est un renouvellement pour l’avenir de notre département et la seule alternative face à la droite et l’extrême droite. »

Une seule liste d’union pour faire face à la droite et à l’extrême droite

En se rassemblant pour ces élections départementales sous une bannière commune, l’Ugec souhaite poursuivre la dynamique des dernières élections municipales. « Ce tournant est indispensable dans un territoire à la traîne ». Déclare « L’union fait la force et c’est uni dès le premier tour que nous pourrons proposer une politique cohérente et aux services de toutes et tous sur l’ensemble du territoire. Nous considérons que cette unité attendue doit pouvoir aussi contribuer à lutter contre l’abstention galopante. La droite départementale est à bout de souffle, sans vision et embourbée dans des tactiques politiciennes, ratissant un jour du côté du Rassemblement National, un jour du côté de La République en Marche. En dépassant les frontières des partis, notre liste d’union fait le choix de l’intérêt général. »

29 binômes mais quid de Michèle Rubirola

29 binômes sont présentés sur l’ensemble des cantons du département et l’on constate contrairement à ce qu’avait annoncé Michèle Rubirola, élue sortante du conseil départemental, maire de Marseille quelques mois durant avant de céder sa place à Benoît Payan-, son nom n’apparaît dans aucun des cantons...

Patricia MAILLÉ-CAIRE