Bouches-du-Rhône : Les bus de la vaccination partent en tournée

S’il n’est désormais plus obligatoire de porter le masque sur les plages des Bouches-du-Rhône, parcs, jardins, abord de plans d’eau et dans les espaces naturels (massifs forestiers), la prudence doit rester de mise. Avec quelques jours d’avance sur le dispositif national, à la demande de Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, toutes les personnes majeures peuvent se faire vacciner dans tous les centres de vaccination du département depuis le jeudi 27 mai.

Les bus de la vaccination

Bus de la vaccination du © CD13

Afin d’accélérer encore le rythme des vaccinations dans les prochaines semaines, le Département des Bouches-du-Rhône a lancé un troisième bus de la vaccination cette semaine, qui a la particularité d’être sans rendez-vous. Ce troisième bus a circulé sur les campus universitaires à destination des étudiants, principalement.

Présent lundi sur le campus de Luminy, à Marseille, il stationne depuis hier, sur le campus de la fac de lettre d’Aix-en-Provence, et a permis l’administration de 502 doses de vaccins. Il stationnera sur le campus de Luminy lundi 7 juin, et sur le campus de Saint-Jérôme mardi 8 juin.

Ces trois unités mobiles de vaccination sillonnent le territoire pour permettre un large accès à la vaccination dans toutes les communes des Bouches-du-Rhône et être au plus près des habitants qui ne peuvent pas toujours se déplacer vers les centres de vaccination. Plus de 10 824 injections ont déjà été administrées grâce aux bus de la vaccination.

Les prochaines étapes des 3 bus de la vaccination :

Sans RDV, les personnes doivent être munies de leur pièce d’identité et de leur carte vitale :

Samedi 5 juin : Port de la Pointe Rouge, Marseille 8e. Il est offert la possibilité d’une seconde injection, sur présentation du justificatif de la première injection et dans le respect du délai réglementaire de 28 jours minimum entre les deux doses. Le Département vaccine avec le vaccin Pfizer.

Lundi 7 juin : Campus de Luminy - Esplanade du Technosport, Marseille 9e

Mardi 8 juin : Campus de Saint-Jérôme - 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen, Marseille 13e

Avec RDV, les personnes doivent appeler directement auprès de leur commune :

Lundi 7 juin : Gémenos - Meyreuil.

Mardi 8 juin : Peypin - Fuveau.

Mercredi 9 juin : Plan de Cuques - Bouc-Bel-Air.

Jeudi 10 juin : Mouriès - Eguilles.

Vendredi 11 juin : Saint-Andiol - Lançon-Provence.

Élaborés avec l’expertise du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et en concertation avec chaque commune, ces véhicules ont pour objectif d’offrir un véritable service public sur l’ensemble du territoire. Le Département vaccine avec le vaccin Pfizer.

La vaccination dans les centres et les transports de vaccins

À ce jour, grâce aux moyens déployés et à l’action du Département, plus de 436 887 doses de vaccins ont été reçues par les Provençaux, soit :

Plus de 141 656 doses de vaccins dans les 6 centres de vaccination départementaux agréés par l’ARS Paca (Arles, Aubagne et Marseille Arenc, Marseille Mazenod, Marseille Les Flamands, Marseille Saint-Adrien), au vaccinodrome de Coudoux mis en place par le Département avec le soutien opérationnel du Sdis13, et dans le Bus de la

Vaccination ;

Plus de 295 321doses de vaccins ont été acheminées et distribuées par le Département pour être administrées dans tous les centres de vaccination agréés qui ont souhaité bénéficier de ce service, ainsi que dans des foyers de vie, des résidences autonomie, des centres hospitaliers.

La vaccination des 12-18 ans sera ouverte le 15 juin en France, pour les volontaires et avec accord des parents dans les centres de vaccination avec le vaccin Pfizer.