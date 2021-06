Accueil > Aix Marseille > Politique > Bouches-du-Rhône : Les masques tombent... un peu

©Destimed

Au regard de la situation sanitaire dans le département, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’adapter les mesures liées au port du masque. A compter de ce mercredi 2 juin, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône à l’exception des plages et espaces naturels, dans le respect de la distanciation sociale.

Ainsi, le port du masque n’est plus obligatoire :

• sur les plages, parcs et jardins, abords de plans d’eau et dans les espaces naturels (massifs forestiers) à l’exception de rassemblements liés à une manifestation organisée et autorisée s’y déroulant.

• aux usagers de deux roues.

• aux personnes pratiquant une activité physique et sportive.

• aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant

de cette dérogation.

Le port du masque reste obligatoire :

• sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

• les établissements recevant du public (musée, commerces centre commerciaux…).

• les marchés, vide-greniers, foires, puces, braderies et brocante.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 € et, en cas de récidive dans les 15 jours, à une amende de 200 € qui peut être majorée à 450 €.

Pour rappel, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics demeure interdite à l’exception des terrasses aménagées et dans le respect des protocoles sanitaires autorisant leur ouverture au public.