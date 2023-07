Accueil > Provence > Economie > Bouches-du-Rhône -Région Sud : "Solidarité commerçants" : 10M€ (...)

Une réunion d’urgence et de soutien aux commerces touchés par les émeutes vient de se tenir en présence de Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’azur, Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP. Cette réunion a associé la totalité du monde économique et commerçant concerné par ces violences, ainsi que les maires et leurs représentants des communes touchées.

Renaud Muselier entouré de Martine Vassal et de Jean-Luc Chauvin (Photo Joël Barcy)

Pour les commerçants, les restaurateurs et les artisans, les violences liées aux émeutes des quatre dernières nuits sont synonymes de dégradations et de destructions de leur commerce. Quelque 400 commerces ont ainsi été touchés ce qui porte à 100M€ le montant des dégâts. Pour l’heure, 10 millions vont être débloqués : 5M€ de la Région sud et 5 M€ de la métropole Aix-Marseille Provence. Une demande a été formulée pour n’avoir qu’un seul expert assurance par rue touchée. Et pour aller plus vite, un formulaire unique est mis en place par la CCIAMP avec un numéro d’urgence 04 91 39 34 79, un mail : urgence-entreprise@cciamp.com. Et sous 15 jours, tous les commerçants pillés (sauf chaînes nationales) recevront une aide de 10 000€.

Joël BARCY