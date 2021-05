Bouches-du-Rhône. Réouverture des établissements culturels : De César à Frédéric Mistral, les trésors de Provence en accès libre

Accueil > Culture > Expositions > Bouches-du-Rhône. Réouverture des établissements culturels : De César à (...)

Le 19 mai, les Provençaux vont enfin pouvoir profiter de ces lieux de vie qui font la richesse du territoire, notamment les établissements culturels. A Arles, le Département des Bouches-du-Rhône offre à découvrir ou à redécouvrir deux joyaux de la culture provençale : le nouveau Museon Arlaten et le Musée départemental Arles antique. « Gardiens des trésors de notre patrimoine, ces deux établissements balaient les deux millénaires qui ont fait notre histoire, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. »

Pour célébrer leur réouverture tant attendue, le Département a décidé d’en offrir la gratuité aux visiteurs.

Le Museon Arlaten, une sublime rénovation

Après 11 ans de fermeture et un chantier de rénovation colossal « que le Département a financé à hauteur de 22 millions d’euros », le Museon Arlaten rouvre enfin ses portes au public. Propriété du Département, il accueille de nouveau les visiteurs dans un magnifique écrin entièrement restauré. Bâti sur un site classé au titre des Monuments historiques, au-dessus d’un forum romain classé à l’Unesco, le musée créé par Frédéric Mistral en 1899 affiche un nouveau visage sans n’avoir rien perdu de son âme. Au-delà des 2000 ans d’histoire que le visiteur parcourt à travers les vestiges romains, la superbe cour intérieure ou la chapelle jésuite du 17e siècle, ce musée ethnographique abrite les mémoires des modes de vie des Provençaux. Point d’orgue de la rénovation, le majestueux escalier pensée par l’architecte Michel Bertreux et sublimé par l’artiste arlésien Christian Lacroix, relie les différentes étapes du parcours de visite.

Les trésors insoupçonnés du Musée départemental Arles antique

Musée départemental Arles antique ©CD13

Construit près des vestiges du cirque romain d’Arles, au bord du Rhône, le Musée départemental Arles antique offre à ses visiteurs une vision passionnante de l’Antiquité. Depuis son ouverture en 1995, il est fidèle à sa vocation de préserver, promouvoir et diffuser les vestiges archéologiques du territoire arlésien mis au jour au gré des fouilles, des objets témoins de plus 2000 ans d’histoire : du très renommé buste présumé de Jules César à l’exceptionnel chaland Arles-Rhône 3, en passant par les enduits rarissimes d’une villa romaine richement décorée...

En ce moment, les équipes du MDAA ont commencé un puzzle géant, la reconstitution des peintures de la Maison de la Harpiste. Ce trésor insoupçonné mis au jour sur le site arlésien de la Verrerie intéresse d’autres sites archéologiques tels que Pompéi.

Ainsi, près de 800 caisses de fragments et des pans de fresques exceptionnels sont étudiés et remontés au sein de la grande salle d’exposition du MDAA. Ce travail délicat, sous l’égide d’un spécialiste de l’Inrap, devrait s’achever en 2023, offrant alors à voir parmi les collections du musée l’un des ensembles de peintures murales de style pompéien les plus complets connus en France. Le grand public est invité à découvrir ce fantastique chantier de remontage pour voir les restaurateurs à l’œuvre.

Informations pratiques

Pour respecter la règlementation sanitaire en vigueur concernant les établissements culturels, la réservation des visites est fortement recommandée dans ces deux musées. Elle reste obligatoire pour les groupes (maximum 6 personnes).

• Museon Arlaten - Réservation au 04 13 31 51 90 ou sur reservation.museon@departement13.fr - Plus d’info : museonarlaten.fr

• Musée départemental Arles antique - Réservation : 04 13 31 51 03 ou sur info.mdaa@departement13.fr -Plus d’info : arles-antique.cg13.fr