Bouches-du-Rhône. Semaine de la randonnée en Provence : Un grand bol d’air frais sur les parcs et domaines départementaux

Accueil > Aix Marseille > Politique > Bouches-du-Rhône. Semaine de la randonnée en Provence : Un grand bol (...)

© Hagay Sobol

Riche d’une trentaine de domaines ouverts au public et répartis sur plus de 17 000 hectares aux quatre coins des Bouches-du-Rhône, le Département offre plus 2 700 kilomètres de sentiers balisés pour la randonnée, pour tous les niveaux. Au cœur des massifs de l’Étoile, du Garlaban ou du Concors, de la chaîne de La Trévaresse ou encore en Camargue dont les espaces naturels sensibles permettent de découvrir les autres merveilles du territoire. Un excellent moyen de se rapprocher de la nature, de se libérer de la lourdeur d’une année menaçante...

Lors d’une randonnée, des règles simples sont à respecter

Le Département rappelle que « la surfréquentation des sites menace l’équilibre des milieux naturels et préconise, lors des jours d’affluence, comme le week-end de Pâques, de choisir des sites, tout aussi beaux mais plus accessibles et offrant plus de sérénité aux visiteurs. Lors d’une randonnée, des règles simples sont à respecter. » En les appliquant de façon responsable, chaque randonneur participe à la protection de l’environnement et à la préservation de la biodiversité : rester sur les sentiers balisés, garder les chiens en laisse, ramasser ses déchets, ne pas jeter de mégots de cigarettes, ne pas allumer de feu, ne pas cueillir de fleurs ou plantes mais plutôt jouer à les reconnaître via l’application PlantNet.

La rédaction



Le Département et Provence Tourisme sont partenaires de la Semaine de la randonnée en Provence organisée par la Fédération française de randonnée des Bouches-du-Rhône. Toutes les infos sur les balades dans les domaines départementaux ICI



La rédaction