Bouches-du-Rhône. Travaux immobiliers au profit des policiers et des gendarmes

Frédérique Camilleri préfète de police des Bouches-du-Rhône © Mireille Bianciotto

L’amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et des gendarmes est une priorité du ministre de l’Intérieur. « Plusieurs demandes ont ainsi été portées par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des bâtiments de l’État lancé conjointement par le ministère de Économie, des Finances et de la Relance et par le ministère délégué aux Comptes publics », indique la préfecture de Police des Bouches-du-Rhône via un communiqué. Ainsi, conformément aux arbitrages rendus par le Président de la République et le Premier ministre, 46 opérations dans le département des Bouches-du-Rhône ont bénéficié du financement nécessaire pour être engagées dans les prochains mois : 7 373 564 euros seront ainsi consacrés à la réalisation de travaux immobiliers.

« Ces investissements pour la modernisation des brigades de gendarmerie et des commissariats permettront, à titre d’exemple, de rénover et isoler façades et toitures, remplacer les systèmes de production de chauffage, installer des bornes de rechargement de véhicules électriques ou encore reloger le RAID 13 sur le Grand Port Maritime de Marseille. Ces financements viennent s’ajouter à ceux dont dispose le ministère de l’Intérieur pour la poursuite de ses projets courants et qui pourront être mobilisés pour le territoire », précise encore le communiqué. Outre une amélioration des conditions de travail des forces de l’ordre et un meilleur accueil du public, « ces investissements représentent un levier important de soutien au secteur économique local, dans une période où l’activité est fortement impactée par la crise sanitaire. »