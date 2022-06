Business Game : le projet vainqueur est celui qui célèbre la Renaissance du quartier Noailles

Accueil > Aix Marseille > Société > Business Game : le projet vainqueur est celui qui célèbre la Renaissance (...)

Lauréats et partenaires de l’édition 2022 business Game ©CVB

Les 60 étudiants du Mastère professionnel en aménagement et promotion immobilière (Mapi) de l’ESPI ont présenté ce jeudi 9 juin leur projet devant un jury de professionnels, à l’Artplexe Canebière. Après des échanges nourris et argumentés, le jury a désigné l’équipe n°4 sous la dénomination Société Phoenix pour son projet Renaissance, précisons à ce propos que c’est par tirage au sort que se sont formées les équipes. Constituée par Mathilde Cimas, Émeline Livolsi, Kenza Lagarrigue, Fanny Dunas, Kevin Mendes, Grégory Daude, Jean-Baptiste Hippolyte et Baptiste Machado, coachée par Kevin Desprez, Bruno Lains, Vincent Califano et Maud Cantener, la société Phoenix remporte cette édition avec un projet que le jury a qualifié « d’ambitieux, innovant et audacieux ».

« Rénover sans exclure »

Par la voix de sa présidente, Mathilde Chaboche, adjointe à l’urbanisme de Marseille, le jury a également rappelé les enjeux de ce foncier dont la proximité immédiate avec la rue d’Aubagne oblige l’ensemble des parties prenantes à « rénover sans exclure » et a souligné que « l’inventivité de ce projet, sorte de paradis, permettait de passer du deuil à l’espoir ». Enfin, le jury a relevé la très bonne prise en compte de la mixité d’usages et sociale dans le projet, la diversité des fonctions urbaines qu’il propose avec une utilisation pertinente de la densité.

« Un aménagement du Domaine Ventre »

Ainsi, le projet Renaissance prévoit un aménagement du Domaine Ventre en 4 macros-lots, dans un ensemble urbain apaisé et verdoyant, autour de : La Grainerie (commerces en pied d’immeuble, ateliers de type fab-lab, école), La Porterie (recyclerie, association vélos en ville, crèche écologique, logements en accession et sociaux, potager partagé en rooftop), La Cité de la vie ( Immeuble de grande hauteur (IGH) de 63 mètres qui accueillera un dôme à papillons - un parc à thème ouvert au public -, un centre de recherche, du logement en coliving et un rooftop aménagé) et La Tour Mistral (IGH de 148 mètres hébergeant le théâtre Mazenod, une galerie commerciale, une résidence sénior, une offre mixte de logements en accession et sociaux). Complet par son offre, osé dans le traitement de la hauteur, agile dans la mixité des usages et des fonctions, Renaissance a su séduire le jury qui s’est dit « embarqué par cette belle aventure urbaine ».

« Les gagnants sont ceux qui ont eu le plus d’audace »

Jérôme Dentz, coprésident du Club Immobilier Marseille Provence tient à souligner : « D’une part la satisfaction de revenir en présentiel et d’autre part d’avoir eu cette année non seulement des projets de qualité mais aussi des projets qui s’inscrivent dans la recherche de sens, le respect du passé, la bienveillance. Une bienveillance que l’on a retrouvée aussi lors de la présentation des projets, chaque équipe soutenant, encourageant les autres ». Il en vient au terrain proposé cette année pour le business game. Les étudiants, répartis en 8 équipes, ont participé à ce challenge d’une durée de 4 mois, partie intégrante de leur cursus d’études. Ils devaient plancher sur « la ville autrement » en imaginant la rénovation d’un îlot du centre-ville de Marseille, le Domaine Ventre. « C’était un pari car, d’habitude, nous proposons des terrains suffisamment libres pour proposer de nombreuses solutions tandis que là les contraintes urbaines, d’usages, étaient nombreuses dans un quartier qui a connu une tragédie, celle de la rue d’Aubagne ». Pour lui : « Les gagnants sont ceux qui ont eu le plus d’audace ».

« La solution réside dans la verticalité »

Un lauréat explique : « Il importe de lutter contre l’étalement urbain, pour cela la seule solution réside dans la verticalité qui, de plus, dégage de l’espace pour un espace vert et un mémorial en mémoire des victimes de la rue d’Aubagne ». Un projet qui comprend deux tours dont une, octogonale, de 148 mètres équipée d’un élément architectural perse qui permet, en utilisant le vent, de rafraîchir les locaux sans utiliser d’énergie.

Nadège Le Vannier, directrice de l’Espi campus Marseille, précise : « Le Business Game, organisé en partenariat avec le Club Immobilier Marseille Provence et GRDF, permet à nos étudiants de 5e année spécialisation Mapi de présenter leur projet au monde professionnel. Ce projet pédagogique leur permet de créer, imaginer, concevoir la ville de demain. Tous leurs talents sont mis en scène pour faire vivre leur projet travaillé durant des mois. Cette ultime mise en situation clôture leurs années d’études et leur ouvre la voie vers un monde professionnel à leur écoute ».

« Faire émerger les nouveaux talents de l’immobilier »

Les lauréats repartent avec un chèque à partager de 3 000€ offert par le partenaire de cette opération, GRDF. Olivier Clarac, Directeur commercial adjoint Sud-Est GRDF, indique : « Engagé avec l’Espi comme professeur de développement durable, j’ai à cœur d’éveiller les nouvelles générations sur les enjeux énergétiques, écologiques, qu’ils puissent développer un avis critique et construire leur vision. Le Business Game est une extraordinaire occasion pour eux d’exprimer leur créativité, de dépasser les limites tout en répondant à un cahier des charges ambitieux. Chaque année, je suis émerveillé par leurs restitutions ».

Jérôme Dentz conclut : « Avec le Business Game, le Club Immobilier Marseille Provence contribue à la construction de filières de formation adaptée aux enjeux des acteurs de l’immobilier, une de clés de la réussite de la construction de la Ville de demain. Depuis 12 éditions, nous avons à cœur de mettre en lien les jeunes générations de professionnels avec ceux qui seront dès demain, leurs futurs employeurs, dans une ambiance de saine et joyeuse compétition ! Nous sommes fiers de transmettre nos savoirs et expertises et heureux de faire émerger les nouveaux talents de l’immobilier ».

Michel CAIRE