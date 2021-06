Accueil > Ailleurs > Société > C’est fête des fruits et légumes frais en Région PACA et en Corse

Jusqu’au 20 juin 2021, la fête des fruits et légumes frais bat son plein partout en France. Avec un tout nouveau concept, l’événement est résolument festif. La preuve, avec la création d’un parc d’attraction 100% digital et la mise en place de diverses animations partout en France et notamment dans la région Sud. Petits et grands, Partez à la découverte des festivités en région PACA et en Corse.

L’heure de la Fête des fruits et légumes frais a sonné dans toute la France, mais aussi sur la toile. Cliquez sur le parc d’attractions digital et engageant, plus vrai que nature https://www.lesfruitsetlégumesfrais.com . Il propose de nombreux jeux et animations, reprenant tous les codes de la fête foraine. « Fast and Pastèques », « Qui veut gagner des melons », « la Grande roue des fruits et légumes », « les fruits à la lign e », « Fruitomaton »... Cliquez et amusez-vous tout en apprenant des choses utiles sur une alimentation saine.

Un parc d’attraction 100% digital dédié aux fruits et légumes

Pour ceux qui apprécient l’esprit de la fête et qui privilégient le présentiel au numérique, partout en France, des actions en régions, avec des animations en points de vente et en restauration scolaire, sont organisées. Des producteurs aux distributeurs, tous les acteurs de la filière répondent présents pour réunir petits et grands autour des fruits et légumes.

Sous le parrainage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Fête des fruits et légumes 2021 s’inscrit dans le cadre de l’Année Internationale des fruits & légumes initiée par l’ONU, avec Hélène Darroze et Guillaume Gomez, respectivement ambassadrice et parrain.

Les animations en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Corse

Les Pennes-Mirabeau (13) – mercredi 16 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – Centre de loisirs

La commune célèbre la Fête des fruits et légumes frais et sensibilise 150 enfants des centres de loisirs « Les Charmes » et « Giono » à l’importance de consommer des fruits et légumes frais. Au programme, des ateliers ludiques et pédagogiques sous forme de jeux de piste : « Je le mange à quelle saison ? », « Zoom sur les fruits et légumes », « Comment ça pousse ? », « Création artistique », « La roue des fruits et légumes », « Atelier de rempotage », etc. Un événement en partenariat avec la ville des Pennes-Mirabeau (Restauration municipale).

Ajaccio (20) - vendredi 18 juin de 9h à 13h – Grand marché

Le Grand marché d’Ajaccio se met aux couleurs de la Fête des fruits et légumes frais : les Ajacciens pourront participer aux ateliers ludo-pédagogiques avec leurs enfants pour les sensibiliser au plaisir de consommer des fruits et légumes frais et à l’agriculture corse : « Comment ça pousse », « Eveillons nos papilles avec des dégustations de smoothies », « Des fruits et légumes mais à quelle saison ? », « Les insectes utiles dans l’agriculture », « Comment conserver les fruits et légumes frais », « En Corbeille ou au frigo ? ». Et... Frutti ou Veggi fera son apparition ! Un événement en partenariat avec Les jeunes agriculteurs de Corse et la ville d’Ajaccio.

Nice (06) - samedi 19 juin de 9h à 13h - Marchés

« La Grande Roue des fruits et légumes frais » s’installe sur les marchés de Saleya, Libération et Saint Roch à Nice pour la Fête des fruits et légumes frais. Des animateurs diffuseront de l’information sur les fruits et légumes et échantillonneront des fruits et légumes pour les distribuer au grand public. Sur les trois marchés, les Niçois pourront participer à des stands d’animations : « La Grande Roue des fruits et légumes », « Comment ça pousse ? », « M’as-tu vu ? », « Le jeu des saisons ». Un évènement en partenariat avec la ville de Nice et le MIN d’Azur.

Mathieu Seller