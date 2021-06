CCI Aix Marseille Provence : Clic & Business revient pour une 2e édition

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCI Aix Marseille Provence : Clic & Business revient pour une 2e (...)

Clic & Business une convention d’affaires 100% digitale ©Destimed

Gagner du temps et obtenir jusqu’à 18 rendez-vous qualifiés

« Un des enseignements de cette crise sanitaire et économique est la nécessité de favoriser le business local et l’achat en circuits courts. » Clic & Busines s’inscrit totalement dans cette tendance, puisque cette convention d’affaires est organisée dans le cadre du Métropolitain Business Act, une communauté de 900 entreprises locales dont l’objectif est de favoriser le business entre les entreprises du territoire.

Le format digital, adapté au contexte sanitaire, permet également une plus grande souplesse, une plus grande agilité, et un réel gain de temps qui a fait ses preuves lors de la première édition.

Chaque participant dispose de créneaux de rendez-vous de 25 minutes répartis sur la journée, de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Il peut ainsi prendre jusqu’à 18 rendez-vous en une seule journée.

« Rencontrer les acheteurs de grands comptes du territoire »

Clic & Business c’est aussi l’occasion de rencontrer les acheteurs d’une quinzaine de grands comptes locaux publics et privés tels que 13 Habitat, l’Établissement Français du Sang, le Groupe Henry Blanc, l’Hôpital de la Casamance, Harmonie Mutuelle, la SNCF, la SNEF, la Société des Eaux de Marseille, Thales, Vinci ou encore de grandes collectivités comme le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence.