CCI Aix-Marseille Provence : un jour pour trouver une entreprise à reprendre et c’est le 9 décembre

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCI Aix-Marseille Provence : un jour pour trouver une entreprise à (...)

Palais de la Bourse de Marseille siège de la CCIAMP © Patricia Maillé-Caire

« Un jour pour entreprendre » c’est une journée permettant de rencontrer des entrepreneurs souhaitant céder leur entreprise et obtenir des conseils pratiques sur les questions juridique, financière, technique pour sécuriser sa reprise.

Un enjeu de taille

« C’est un enjeu de taille à l’échelle de la région : d’ici 2023, quelque 28% des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront concernées par la question de la transmission. Or une PME qui meurt faute de repreneur, ce sont, en même temps, des salariés qui perdent leur activité. Maintenir les emplois localement, c’est donc l’impératif sous-tendu derrière la problématique de la cession et de la reprise d’entreprise », explique la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence qui entend agir sur la question en tant que facilitatrice de contacts entre cédants et repreneurs à la faveur de « Un jour pour entreprendre ». L’événement est co-organisé avec l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille et le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables Paca, et soutenu par la Région Sud.

Une trentaine d’entreprises à céder seront pitchées lors de cette rencontre. Autant d’opportunités pour les repreneurs potentiels de trouver "leur" entreprise. Plus de 50 rendez-vous seront programmés à l’issue des pitchs.

Être accompagné, c’est la clé

La reprise ne s’improvise pas. Il importe de ne pas faire cavalier seul et de bien s’entourer tant sur les plans financier, technique que juridique. Nombre d’acteurs incontournables intervenant à différents niveaux du processus - professionnels du droit et du chiffre, établissements bancaires, réseaux professionnels - prodigueront in situ leurs conseils et leurs solutions aux repreneurs potentiels.

Le tout complété par une programmation d’ateliers thématiques animés par des experts au fil de la journée et ce, pour appréhender la globalité des aspects à prendre en compte lors d’un projet de reprise. Foncier, fiscalité, protection sociale, statuts, levées de fonds : tous ces points seront abordés pour équiper cédants et repreneurs à l’aune de ce challenge entrepreneurial.

La rédaction

Le prochain rendez-vous « Un jour pour Entreprendre » sera dédié à la franchise et se tiendra en 2022.

Le Programme 09h30 - 10 heures : "Comment réussir sa reprise d’entreprise ?"

André Gatto, Expert création d’entreprise - CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence

Fanny Ghazarossian, Experte reprise et transmission d’entreprise - CCI Aix-Marseille-Provence 10h05 - 10h45 : Comment déconnecter le foncier d’une opération de cession / reprise ?

Chambre des Notaires 10h50 - 11h30 : Les montages à mettre en place pour une reprise : holding, earn out, family buy out...

L’Ordre des Avocats et les Experts Comptables 11h35 - 12h15 : Un investisseur à mon capital

Franck Paoli, Président - Connect Pro 12h30 - 13 heures : Prise de parole de la CCI Aix Marseille-Provence et des partenaires 14 heures - 14h30 : Reprise à la barre - La reprise d’entreprise en difficulté

Ordre des Avocats

Alexandre Bonetto, Administrateur judiciaire associé - SCP Ajilink Avazeri-Bonetto 14h35 - 15h05 : Estimation revue et corrigée après la crise sanitaire

Ordre des Experts Comptables 14h35 - 15h05 : Spécial cédants : Cession et optimisation de la retraite obligatoire

Philippe LEVY, Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône - Qualiretraite 15h15 - 16h30- Temps fort

Pitchs des cédants d’entreprises 16h45 - 17h15 Spécial cédants : Comment optimiser ses placements et sa fiscalité en prolongement de la transmission ?

Alexandre Gajewski, Agent Général d’assurances - AXA 16h45-17h15 Spécial repreneurs : La protection sociale des repreneurs et de la société reprise

Jean Vincent, Chargé d’affaires Développement - Harmonie Mutuelle. 17h20 - 19h30 : RDV entre cédants et repreneurs * * inscription préalable obligatoire le jour J

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site