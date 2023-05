CCIAMP. Conférence-débat : ’Entreprises et biodiversité, quelles convergences ?’

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCIAMP. Conférence-débat : ’Entreprises et biodiversité, quelles (...)

A l’occasion de la Journée internationale de la Biodiversité le 22 mai, Jean-Luc Chauvin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence recevait au Palais de la Bourse Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire naturelle, auteur de nombreux ouvrages et producteur de podcasts radio, pour une conférence-débat sur le thème « Entreprises et biodiversité, quelles convergences ? ».

Au cours de cette soirée le bassin méditerranéen a été au cœur des échanges. Cet espace géographique exceptionnel offre l’opportunité unique de dessiner un futur souhaitable, entre l’environnement exceptionnel qu’il est et les sociétés humaines qui le fréquentent.

Aux côtés de Patricia Ricard, Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, et de Brune Poirson, Présidente du Fonds de dotation Muséum pour la Planète, Bruno David a insisté, sur la nécessité d’ouvrir le dialogue entre le monde scientifique et les entreprises quant à l’importance des enjeux de préservation et de valorisation de notre biodiversité.

Les débats ont porté sur le rôle des entreprises dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Aujourd’hui plus que jamais, elles ont un rôle à jouer et doivent pouvoir apporter un nouveau regard sur ces sujets ne serait-ce que parce que le vivant a une valeur, même si elle nous semble invisible. Tel était l’objet de cette conférence-débat.

Jean-Luc Chauvin rappelle « Face aux énormes enjeux de biodiversité auxquels nous sommes tout particulièrement confrontés en Méditerranée, nos entreprises n’ont pas le choix, elles doivent s’engager. Elles doivent non seulement interroger en profondeur leurs modèles de production, mais aussi se convertir en un partenaire utile pour apporter des solutions aux défis de préservation et de régénération du monde vivant. Ne pas opposer économie et écologie, c’est possible ».

Pour Bruno David : « Des effets de seuil assez imprévisibles gouvernent le fonctionnement des écosystèmes : il est important de ne pas les laisser basculer vers d’autres équilibres. »

La biodiversité, qui regroupe l’ensemble des espèces vivantes, faune et flore, est indispensable à l’épanouissement de la vie et des activités humaines. Pas moins de 1,8 million d’espèces différentes ont été décrites sur la planète, et le territoire méditerranéen, en particulier, abrite une biodiversité exceptionnelle, tant marine que terrestre. Pour autant, la communauté scientifique internationale alerte sur les nombreuses menaces qui pèsent sur cette richesse.

Cette conférence-débat a permis de sensibiliser le public et de rappeler que, pour enrayer ce mouvement, il convient d’intensifier les actions de connaissance, de prévention et d’action pour la préservation et la reconquête de la biodiversité.

Un Fonds de dotation « Muséum pour la Planète » pour agir

Cette soirée a été également l’occasion de présenter le Fonds de dotation « Muséum pour la Planète », créé par le Muséum national d’Histoire naturelle, qui a pour objectif de financer des projets scientifiques, patrimoniaux et de sensibilisation partout en France. Cette structure philanthropique de droit privé ayant pour vocation de capitaliser, de gérer raisonnablement et de redistribuer ses revenus à des projets conduits par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Ouvert aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers, le Fonds de dotation Muséum pour la Planète entend contribuer à la préservation de la biodiversité pour les générations futures. Il vise à perpétuer les missions et le rayonnement du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) tout en favorisant la rencontre avec de nouveaux publics.

Ce fonds va notamment bénéficier aux projets du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille, grâce à la mise à disposition par le MNHN de l’exposition « Nuit » consacrée à la biodiversité et qui sera présentée à Marseille dans quelques mois au grand public et aux scolaires.

Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) Établissement scientifique majeur héritier de riches collections, le Muséum national d’Histoire naturelle étudie la nature et transmet les savoirs naturalistes depuis le XVIIe siècle. À l’interface entre recherche, culture et société, le Muséum national d’Histoire naturelle se consacre, depuis des siècles, à la connaissance de la nature et aux relations que les humains entretiennent avec celle-ci. Porteur d’un héritage scientifique capital et tourné vers l’avenir, le Muséum apporte aujourd’hui un éclairage scientifique sur les grands défis sur XXIe siècle, en France et au-delà des frontières.

Depuis sa création, les scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle travaillent pour l’avenir des jeunes générations à travers cinq grandes activités :

• La recherche fondamentale et appliquée

• L’expertise

• La conservation, l’enrichissement, la valorisation et la mise à disposition des collections

• L’enseignement et la formation

• La diffusion des connaissances scientifiques Plus d’information sur Fonds de dotation « Muséum pour la Planète » :

Cette conférence-débat a été organisée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et l’Institut Océanographique Paul Ricard. Elle a bénéficié du soutien de Citeo, Pernod Ricard, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Ponant, la Fondation Engie et la Fondation Veolia. La ville de Marseille était représentée par Christine Juste, adjointe au Maire de Marseille. Anne Médard, Conservatrice en Chef du patrimoine et responsable du Muséum de Marseille, était également présente.