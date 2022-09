CCIAMP. ’Embarquez dans l’Histoire !’ : exposition du centenaire de l’Aéroport Marseille Provence du 5 septembre au 31 octobre

Accueil > Culture > Expositions > CCIAMP. ’Embarquez dans l’Histoire !’ : exposition du (...)



La première partie de ce projet participatif consiste en une exposition retraçant 100 ans d’Histoire autour de 22 panneaux thématiques accrochés aux grilles du Palais de la Bourse à Marseille, du 5 septembre au 31 octobre, visible par tous.

Pour ce faire, il aura fallu de longues heures de recherches et de fouilles parmi d’innombrables cartons d’archives, de documents et de photos. « Sans que ce soit leur métier, une dizaine de collaborateurs d’Aéroport Marseille Provence ont travaillé à temps plein pendant plusieurs semaines pour regarder, éplucher et trier les milliers de documents retrouvés à l’aéroport et à la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. »



C’est pourquoi, aux vues de la quantité documentaire trouvée, l’aéroport a décidé de poursuivre son exposition sur un site dédié www.mrs100.fr (actif à partir du 5 septembre) en rendant consultable une grande partie des archives retrouvées. Des histoires marquantes retraçant la connectivité, l’innovation, l’architecture, les liens avec la région et l’expérience des voyageurs seront publiées durant plusieurs semaines, et reprises sur les réseaux sociaux de @aeroportmarseilleprovence.

Pour aller encore plus loin, l’Aéroport Marseille Provence invite tous ceux qui le souhaitent à partager leurs expériences, anecdotes et photos sur ce même site. Une retranscription en sera faite le jour de la célébration le 21 octobre prochain. Philippe Bernand, Président du directoire d’Aéroport Marseille Provence (AMP) précise : « N’y voyez pas une exposition classique mais bien un projet didactique et participatif au travers de photos et de témoignages d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Car notre enjeu avec cet anniversaire est bien de capitaliser sur 100 ans d’expérience pour mieux construire notre avenir ».

La rédaction