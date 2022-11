CCIAMP. Le monde économique favorable au RER métropolitain proposé par le président de la République

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCIAMP. Le monde économique favorable au RER métropolitain proposé par le (...)

Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP ©Destimed/RP

Depuis 3 ans, la CCIAMP ne cesse de porter cette ambition pour Aix-Marseille-Provence :

• Fin 2019, dans le cadre des élections municipales, avec le Collectif Tous Acteurs composé de 144 partenaires du monde économique.

• Fin 2020, dans l’avis apporté au plan de déplacements urbains de la Métropole Aix Marseille-Provence.

• Au cours des derniers mois, au sein du Groupement d’Intérêt Publique mobilités (GIP) du territoire métropolitain.

« La constance de nos propos porte ses fruits ».

La création d’un RER Aix-Marseille et qui aurait vocation à devenir un véritable RER métropolitain, afin de desservir les grandes villes, les bassins de vie et bassins d’emploi du territoire, « serait un saut qualitatif majeur pour les déplacements quotidiens de nos concitoyens (6,5 millions de déplacements quotidiens) : gain de temps, gain de qualité de vie, gain de sécurité... », indique la CCIAMP.

Il s’agit en effet :

• D’un projet cohérent avec la réalité économique et les flux de déplacements au sein du territoire métropolitain.

• D’un mode de transport décarboné, permettant d’accompagner la transition écoénergétique du territoire.

• D’une solution cohérente avec le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA), dont fait partie l’aménagement d’une gare souterraine à Marseille Saint-Charles.

• D’une facilité de déplacement pour irriguer les bassins d’emplois et les bassins de consommation.

• D’un levier d’insertion et de cohésion sociale.

« Ce RER métropolitain serait également un levier d’attractivité économique supplémentaire, permettant à notre territoire de mieux rivaliser avec les grandes métropoles européennes et d’attirer chez nous les meilleurs, entreprises et talents. Forts de cette promesse présidentielle », considère la CCIAMP qui demande à la Métropole et à l’État d’inscrire ce projet de RER et le financement associé à l’ordre du jour des prochains travaux du GIP Mobilités.

« En tant que représentante des 134 000 entreprises de ce territoire, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a toujours plaidé pour des solutions de mobilité modernes, fluides et décarbonées à la hauteur des besoins de la deuxième ville de France ; l’ambition portée par le président de la République est donc une excellente nouvelle pour notre territoire ! », réagit Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

