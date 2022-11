CCIAMP. ’Local Fraïdé’ : Consommer local à l’occasion du Black Friday ce vendredi 25 novembre

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCIAMP. ’Local Fraïdé’ : Consommer local à l’occasion du Black (...)



Profiter du célèbre « Black Friday » pour encourager l’achat local dans les commerces de proximité, voilà l’essence de cette initiative développée en 2021 par la CCIAMP de concert avec les associations de commerçants. Qu’ils proposent déjà des offres dans le cadre du Black Friday ou pas, les commerçants peuvent s’y associer en toute liberté en proposant des promotions, un café, un geste ou encore par exemple, un service spécifique à leurs clients. Chaque commerce est libre d’adapter son offre en fonction de ses envies ou de son stock. Pour les clients, c’est une promesse de proximité et d’attentions particulières en cette période de promotions.

Se rendre chez son commerçant préféré de proximité

« Consommer localement à l’occasion de cette période de promotions, c’est un geste engagé et un plaisir partagé. Avec les associations de commerçants, nous invitons les habitants du territoire à se rendre chez leurs commerçants préférés de proximité à l’occasion du « Black Friday ». Les consommateurs y trouveront non seulement de bonnes affaires, mais pourront aussi bénéficier d’attentions particulières, créer du lien et partager un bon moment », explique Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP. Cette initiative s’inscrit dans « Amour de ma ville » qui vise à influencer le public à consommer localement et développer l’attractivité des centres-villes et noyaux villageois du territoire.